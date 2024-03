“Ella no es Elizabeth Gutiérrez”: Cristián de la Fuente arrepentido de su infidelidad y aplauden a su ex

Cristián de la Fuente ha hablado como nunca de lo arrepentido que está al haber perdido su matrimonio con Angélica Castro con quien llevaba 20 años y habían formado una familia junto a su hija Laura.

Fue en septiembre de 2022 cuando el actor quedó expuesto en redes sociales luego que apareciera un video de él besando a otra mujer en un restaurante y aunque han surgido rumores de una posible reconciliación, el chileno ha confirmado que su esposa aun no lo perdona.

La ex pareja se ha enfocado en mantener una relación cordial por el bienestar de su hija, mientras él intenta recuperar de a poco a su familia.

“Obviamente para mí no es fácil todo lo que ha pasado, hay dolor, hay heridas. No es que: ‘¡Ohh, Me separé, voy a vivir la vida loca!’. Fueron 20 años maravillosos que se fueron a la mierda, entonces no es sencillo”, dijo de la fuente en entrevista con Carola Honorato para el programa chileno Online, de Radio Agricultura.

De igual manera, el también modelo se mostró renuente a iniciar una nueva relación amorosa tras su engaño, pues su prioridad es su hija y su ex esposa.

“No, no, no, no quiero nada...hay cosas que sanar. Quiero estar bien. Mi prioridad es que mi hija esté bien, que Angélica también esté bien, que yo esté bien y que sanemos cada uno... hay que sanar, hay que estar bien. Es como una herida que cuando no cierra mucho, uno la pasa, se abre y vuelve a sangrar, entonces es mejor que cierre y cicatrice”, agregó.

Pese a su arrepentimiento, internautas han llenado de aplausos a Angélica por no perdonarlo, pues consideran que hacerlo podría llevarla nuevamente a enfrentar una decepción. Incluso la compararon con Elizabeth Gutiérrez, quien le ha perdonado distintas infidelidades a William Levy.

“Angélica no es Elizabeth Gutiérrez que aguanta y aguanta, está una sola vez la puso en el escarnio público y dijo será la última vez y listo”, “El fue quien tiro 20 años a la basura por sus calenturas, ella no tenia la obligación de perdonarlo”, “Está tiene dignidad aprende Elizabeth”, “Una mujer que se valora y tubo dignidad”, han sido algunos comentarios.

Mientras él se lamenta de haber estado con otra mujer, Castro se ha encargado de presumir en redes sociales sus logros profesionales, tras iniciar un programa televisivo donde mostrará sus viajes por el sudeste asiático.