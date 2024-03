5 películas de acción, suspenso y hasta infantiles en Netflix para ver el fin de Semana Santa

El fin de semana es el momento perfecto para relajarte y disfrutar de unas buenas películas, y Netflix tiene una selección increíble para satisfacer todos los gustos.

Desde emocionantes historias de acción hasta conmovedoras comedias románticas, hay algo para todos en la plataforma de streaming más popular del mundo. Ahora que la Semana Santa llegó y el fin de semana es largo, prepárate para sumergirte en estas recomendaciones de películas que acaparan la atención en el Top 10 de Netflix

Irish Wish

Esta cinta marca el regreso de Lindsay Lohan a las comedias románticas, luego de un importante cambio en su vida entre haber contraído matrimonio y darle la bienvenida a su primer bebé. Aunque la película ha dividido opiniones, se ha mantenido en los primeros lugares del Top 10. ¿De qué trata? Cuando el amor de su vida se compromete con su mejor amiga, Maddie deja sus sentimientos a un lado para ser dama de honor en su boda en Irlanda. Días antes de que la pareja se case, Maddie pide espontáneamente un deseo de amor verdadero y, a la mañana siguiente, se despierta como la futura novia.

Damsel

Millie Bobby Brown, conocida por sus papeles en “Stranger Things” y “Enola Holmes”, ha experimentado un rápido ascenso como una de las consentidas de Netflix. Elodie “Ellie” Bayford y su familia viven en un lugar árido y escaso de recursos. Su padre ha hecho una alianza con el Reino de Aurea para salvar a su pueblo de la hambruna. Aunque al llegar al reino parece un paraíso, pronto se revelan señales siniestras, especialmente con la fría reina Isabelle. A pesar de las advertencias, Ellie acepta su nuevo papel como princesa. Sin embargo, pronto descubre un oscuro secreto: el reino oculto un dragón y ella es su próxima víctima.

Ford v. Ferrari

El diseñador automotriz estadounidense Carroll Shelby y el intrépido piloto de carreras británico Ken Miles luchan contra la interferencia corporativa, las leyes de la física y sus propios demonios personales para construir un vehículo revolucionario para Ford Motor Co. Juntos, planean competir contra los autos de carreras. de Enzo Ferrari. en las 24 Horas de Le Mans en Francia en 1966.

Art of Love

No es un secreto que las películas románticas turcas gozan de una gran popularidad en la plataforma, por eso es que ahora The Art of Love está ocupando un puesto importante en el Top 10. De acuerdo a la sinopsis oficial, la trama gira alrededor de Alin, una bella y sagaz agente de la Unidad de Crímenes de Arte de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

The Super Mario Bros. Movie

Una de las cintas animadas más aclamadas del 2023 que obtuvo merecidas nominaciones en los Globos de Oro y Premios Oscar. La cinta que llegó el 1 de diciembre a Netflix sigue a los hermanos Mario y Luigi, unos fontaneros de Brooklyn que viajan por una tubería hasta un mundo mágico mientras reparaban una avería subterránea. No obstante, cuando se separan, Mario debe comenzar una misión para encontrar a Luigi. Por fortuna, contará con el champiñón Toad y la guerrera líder del Reino Champiñón, la princesa Peach.