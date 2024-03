¿Abuela egoísta o justa? La razón por la que Kris Jenner se niega a convivir mucho con sus 13 nietos

Kris Jenner es la matriarca del clan Kardashian y es una exitosa empresaria y mánager que a sus 68 años sigue triunfando.

La famosa es una mujer muy ocupada pero siempre tiene tiempo para su familia, especialmente porque trabaja con todas sus hijas y las ha llevado al éxito con cada uno de sus negocios.

Kris tiene una familia numerosa, pues no solo tiene seis hijas, sino que tiene 13 nietos a los que ama y adora por igual, pero recientemente desató polémica con unas fuertes declaraciones sobre ser abuela.

La razón por la que Kris Jenner se niega a convivir mucho con sus nietos

Durante una entrevista al Daily Mail, Kris Jenner confesó que no pasa mucho tiempo con sus nietos y tiene una razón.

La “mománager” como se le conoce, aseguró que salir con cada uno de sus nietos implica dedicarles tiempo y dinero que no está dispuesta a gastar, pues son 13 niños Mason, Reign, Penélope, Rocky, Chicago, North, Saint, Psalm, True, Tatum, Wolf, Stormi y Dream.

“A menudo me digo a mí misma que debería ser el tipo de abuela que invita a su nieto a cenar, por lo menos una vez al mes, para conocerle de verdad y ver qué le pasa en el colegio y todas esas cosas. Pero me he dado cuenta de que, si lo hiciera, tendría que dedicar por lo menos medio mes sólo a salir a cenar con mis nietos. Y no, no lo voy a hacer. No van a obtener nada de eso de mí”, dijo en la entrevista.

Esto ha generado debate en redes, pues si bien algunos consideran que es una “mala abuela” por no dedicarle tiempo a sus nietos, también afirman que en su caso es real, tiene muchos nietos y no debe ser fácil estar con cada uno de ellos, además que no es su responsabilidad cuidarlos ni criarlos.

“Pero qué clase de abuela es esta, no quiere ni a sus nietos”, “de verdad pobres hijas, con razón salieron así si tienen esa mamá”, “me parece que tiene razón y es totalmente válido lo que dice”, “los abuelos están para consentir a los nietos no para cuidarlos ni estar con ellos todo el tiempo, no es su responsabilidad”, “a esta mujer solo le importa ella y sus lujos”, y “pobres de esos nietos con esa mujer tan frívola como abuela”, fueron algunos de los comentarios en redes.