“Asuman su edad”: estreno de ‘Siempre reinas 2′ con Lucía Mendez y Lorena Herrera desata burlas por este motivo

La segunda temporada de “Siempre Reinas” ya está en Netflix dando mucho de qué hablar con las ocurrencias de sus protagonistas. Tras una primera entrega plagada de controversias entre Lucía Méndez, Sylvia Pasquel y Laura Zapata, el reality show ha tenido un impactante regreso con la introducción de nuevas protagonistas, una trama renovada y un interesante tema musical.

Aunque muchos señalan que se resiente la partida de Pasquel y Zapata por el balance que aportaban al show, Méndez y Lorena Herrera, han demostrado por qué ellas siguen siendo las protagonistas, reclutando a Olivia Collins, Rosa Gloria Chagoyán y Dulce como nuevas integrantes.

Eso sí, tras el lanzamiento del nuevo video musical, las opiniones han estado divididas sobre qué tan buena idea ha sido esta nueva temporada.

Siempre reinas 2 desata burlas por nuevo video musical

Con el éxito de la canción “No me importa” aún resonando, las expectativas para un nuevo tema esta temporada habían estado en su punto más alto. Sin embargo, ahora que Netflix ha liberado el video oficial, los internautas tienen mucho que decir sobre el aspecto de Lucía, Lorena, Dulce, Olivia y Rosa Gloria.

“¡Si no cantas, te vas, te vas, te vas… y ni modérrimo! 💅 ¿Ya escucharon ‘Ando en el top’? La canción oficial de la temporada 2 de ‘Siempre reinas’”, se lee en la descripción de la publicación.

“Estas cinco estrellas cantan divertidas en la letra de Ando en el Top y con mucha actitud y elegancia, lo hacen a la libertad femenina y demuestran que no les importa el “qué dirán”. Son auténticas, son directas, son unas verdaderas reinas”, subrayó Sony Music, en un comunicado anunciando el lanzamiento del tema.

En el video, las “reinas” aparecen ataviadas con vestuarios rojos llenos de pedrería, lentejuelas y plumas, cada una con su estilo, dejando ver no sólo que son unas divas por su talento histriónico y trayectoria sino que también conservan su escultural figura y chispa.

Lorena Herrera El estreno de Siempre reinas 2 está dando mucho de qué hablar (Netflix)

“Ando en el top top top, la que puede puede y si hablan bla bla bla es porque les duele”, reza la letra de la canción, que es autoría de José Luis Roma, compositor y miembro de la agrupación Río Roma.

A pesar de que han dado muchas razones para ser admiradas, los internautas no perdonan nada y no han dejado de burlarse por el aspecto de Lucía, Lorena, Dulce, Olivia y Rosa Gloria.

“Les tiras agua y se deshacen jajaja”. “Ya todas viejas siguen haciendo el ridículo”. “Por ellas es que busco envejecer con dignidad sin estar haciendo estos ridículos”. “Cuanta peluca y silicona juntas, que maravilla!”. “Asuman su edad, por dios!!!”. “Ahorren para su vejez y evítense estos ridículos”, se lee.

Lucía Méndez El estreno de Siempre reinas 2 está dando mucho de qué hablar (Netflix)

Eso sí, muchos salieron en su defensa, aplaudiendo que actúan sin importar el qué dirán. “Que importa si estan operadas o no.....si tienen botox o no ....ELLAS VIVEN LA VIDA CON SABROSURA Y ESO ES LO QUE CUENTA!”. “xitosas!! Lo mejor Lorena Herrera y Dulce, se lucieron”. “Leo los comentarios y creo que no se entiende que es un show, debe haber producción, fuera de eso, ya es cosa distinta, que si una canta mejor que la otra, que si mucho maquillaje, que si muy operadas, eso no importa, hicieron un proyecto que quien desee pasar unas cuantas horas inmersas en él para entender un poco de lo que significa para los artistas realizar un proyecto, pues háganlo, si no, pues le cambian y ya!!”. “La mejor parte fue el rap de Rosa Gloria Chagoyán, es lo máximo mi Lola la trailera”, expresaron usuarios.