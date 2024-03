Nadia Ferreira y Cynthia Rodríguez presumen sus figuras postpartos, ¿cómo lo lograron?

La maternidad es una de las etapas más lindas de una mujer, pero también más complicadas ante los sacrificios que ameritan y los cambios físicos que enfrenta una mujer en el postparto, aunque alguna de ellas parecen bendecidas por los mismos Dioses al recobrar su figura.

Es el caso de Nadia Ferreira y Cynthia Rodríguez quienes a meses de haber nacido sus hijos, Marcos y León, respectivamente, han presumido sus esbeltas figuras dejando a más de uno sorprendido y a muchas deseando tener la misma figura tonificada.

Así lucen Nadia Ferreira y Cynthia Rodríguez tras meses de convertirse en madres

Nadia Ferreira se encuentra de vacaciones junto a su hijo y Marc Anthony en República Dominicana y a través de sus redes sociales se ha encargado de mostrar algunos momentos de sus días paradisíacos.

A menos de un año de haberse convertido en madre, la modelo paraguaya no ha dudado en sacarse la ropa y ponerse un microbikini para presumir su figura dejando a todos atónitos al ver que luce cómo si no hubiera dado a luz.

“Que comiencen las vacaciones”, escribió en su cuenta en Instagram posando con un bikini negro acompañado con un pareo en color verde esmeralda a juego.

Los elogios no tardaron en aparecer para la ex Miss, quien se encargó de callar a quienes aseguraban que estaba embarazada luego de aparecer con looks oversize.

Otra de las famosas que ha dejado a más de uno impactado es Cynthia Rodríguez quien a siete meses de haber dado a luz ha presumido en varias oportunidades su figura con looks elegantes y ahora apareció desde el gimnasio mostrando sus abdominales.

Y es que la esposa de Carlos Rivera ha estado practicando boxeo y realizando rutinas de cardio para recuperar en tiempo récord su esbelta figura, mientras disfruta de la maternidad. La presentadora aprovecha hasta los fines de semana para continuar con sus duros entrenamientos.

Cynthia Rodríguez La presentadora ha recuperado su figura. (Instagram)

Rodríguez está enfocada en recuperar su cuerpo antes de su cumpleaños y prometió compartir sus rutinas y alimentación a sus seguidoras.

La modelo y la presentadora se han encargado de aparecer en varias oportunidades realizando ejercicios y manteniendo una alimentación saludable, los cuales le han garantizado volver a lucir como antes.