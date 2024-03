“Muy afortunada con el novio, pero cero estilo”, el look de la novia de Henry Cavill por el que la ‘destruyen’

Henry Cavill es uno de los actores más guapos y talentosos de Hollywood que ha participado en películas y series como El hombre de acero, The Witcher, y Enola Holmes.

No solo su belleza, sino su carisma e inteligencia lo han llevado a ser uno de los actores más deseados que enloquece a las fans, pero el actor ya tiene dueña y se trata de su novia, Natalie Viscuso.

La joven es una ejecutiva de Hollywood y están juntos desde hace tres años, cuando anunciaron su relación en el 2021, donde el actor la ha presumido en las redes sociales.

Sin embargo, a ella la han acusado muchas veces de estar con el actor solo por interés, para tener fama, ya que antes que se conociera de su relación, ella no era conocida y ahora sí lo es.

Lo cierto es que su relación continúa y recientemente fueron captados en Londres, donde ella se llevó las críticas por su look.

El look por el que destruyen a la novia de Henry Cavill

Henry Cavill y Natalie Viscuso fueron captados saliendo de su hotel en Londres para ir a una cita y aunque lucían felices, ella se llevó las críticas por su look.

La joven de 32 años llevó un atuendo cómodo y moderno, pero muchos consideraron que era “el peor look”.

Natalie lució una falda larga blanca con estampado de ramas verdes que lució con un suéter blanco corto y complementó con unos botines blancos.

Aunque es un atuendo fresco y cómodo, a muchos les pareció una mala combinación de prendas y aseguraron que, aunque era una mujer afortunada por estar con Henry, no tenía buen gusto a la hora de vestir.

“Dios mío ese traje… 🤢 wtf”, “pero qué es lo que lleva ella puesto”, “que look tan feo, no le hace justicia a Henry”, “se puso lo primero que encontró, ni combina”, “de los peores looks que he visto”, “muy afortunada por el novio pero no tiene estilo”, y “ella es linda, pero no se sabe vestir, se viste como señora”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Aunque en otras oportunidades la joven se ha llevado halagos por sus looks elegantes, esta vez no fue lo mismo, y la atacaron por su estilo.