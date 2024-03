Evaluna es criticada por tomar el sol en el embarazo: ¿Qué dicen los médicos al respecto?

Evaluna está viviendo una de las mejores etapas de su vida luego de confirmar su segundo embarazo tras la llegada de Índigo, la primogénita de su matrimonio con Camilo.

Amaranto es el nuevo bebé que llegará a alegrar a la familia y que le dado una efusiva sonrisa a la expectante mamá, tal como ella lo demostró en redes sociales.

Evaluna La famosa fue criticada (@camilo/Instagram)

La famosa posó en bikini mostrando su pancita que empieza a crecer. “Hola hola. La panza va creciendo y la sonrisa también”, escribió la artista en la publicación que generó elogios y críticas a la vez.

Estas últimas porque muchos cuestionaron la práctica de broncearse o tomar sol en la dulce espera, para proteger al feto, pues es una etapa que debe estar llena de precauciones.

¿Es saludable tomar sol en el embarazo como Evaluna?

De acuerdo con el portal de la Clínica Alemana, “las embarazadas tienen una temperatura mayor que el resto de las personas, son menos tolerantes al calor y a sus efectos, como el agotamiento y la deshidratación. Por eso, es necesario evitar la exposición solar y tomar suficiente líquido durante el día”.

No obstante, esto no quiere decir que no sea saludable tomar el sol en el embarazo de vez en cuando, como hizo Evaluna y presumió en su perfil.

El sol no le hará daño al bebé ya que está bien protegido dentro de su mamá, solo que esta debe tomar precauciones importantes como usar protector ante los rayos UV, mantenerse hidratada, no pasar muchas horas en contacto directo, sino de forma moderada.

De hecho, puede ser beneficioso para absorber la vitamina D, que solo obtenemos cuando estamos al aire libre en un día soleado.

De lo contrario, los médicos afirman que “en verano, los rayos UVA y UVB pueden disminuir tus niveles de ácido fólico, perjudicando el desarrollo del feto”, por lo que es mejor no tomar el sol más de media hora, ni tampoco entre las 12 y 16 horas, sino mejor durante las primeras horas de la mañana o del atardecer.