¿Cuánto cuesta un show privado de Shakira? Revelan la impactante supuesta cifra que cobraría

Shakira está viviendo uno de los momentos más plenos en su trayectoria artística. Y es que, tras el final de su relación con Gerard Piqué, la estrella se enfocó en su música y no para de acumular éxitos.

Todos los sencillos que ha lanzado desde entonces han logrado encabeza las listas musicales a nivel global, ha ganado galardones en importantes premiaciones y se afincó en el corazón del público.

Más recientemente, la estrella colombiana lanzó su duodécimo álbum de estudio, Las mujeres ya no lloran, con el cual nuevamente está arrasando en los rankings de música y haciendo historia.

El estreno de la producción discográfica el 22 de marzo no es su única sorpresa. Y es que la famosa también saldrá en una gira mundial donde promete dar a sus seguidores un espectáculo increíble.

La noticia ha llenado de alegría a sus fans pues hace muchos años que no hacía un tour por el globo. No obstante, hay algunos que no sueñan ver a “Shak” en un auditorio sino en un concierto privado.

¿Cuál es el costo de un concierto privado de Shakira?

Aunque no es un sueño imposible de cumplir, es uno indudablemente muy costoso. De acuerdo a Pulzo, el costo de un show privado de la cantautora actualmente sería de casi 340 mil dólares.

Por lo tanto, todo aquel que desee que Shakira musicalice sus eventos tendría que tener una auténtica fortuna en el banco para poder pagar su supuesta tarifa por un concierto en íntimo.

Cabe destacar que, de acuerdo a Celebrity Net Worth, Shakira ocupa el vigésimo sexto lugar en el ranking de los 50 cantantes más ricos del mundo con un patrimonio neto de 300 millones de dólares.

Otros cantantes con el mismo patrimonio son Justin Bieber, Plácido Domingo, George Strait, The Weeknd y Tom Jones. El primer lugar del ranking lo ocupa Rihanna con 1,7 mil millones de dólares.