¿La principal ‘sospechosa’? Hijos de Nicandro Díaz se van contra Mariana Robles por esta razón

El pasado lunes 18 de marzo, el mundo del espectáculo en México quedó paralizado luego de que se diera a conocer que el famoso productor de telenovelas, Nicandro Díaz, falleciera en un accidente en moto en la carretera pública de Cozumel, Quintana Roo.

Los primeros informes mencionaban que dicho accidente había ocurrido en una moto acuática, posteriormente se confirmó que había sido debido a un accidente en carretera, donde el productor, aparentemente, habría intentado esquivar a un animal, todo esto revelado por su novia, la actriz de doblaje Mariana Robles, quien viajó junto a él.

“Al arribar al lugar a las 19:57 horas del domingo se visualiza a una persona del sexo femenino, a su costado se encontraba una motocicleta de la marca honda de color amarillo. La femenina menciona que al parecer un animal se les atraviesa y pierde el control de la motocicleta, introduciéndose en la maleza su pareja de nombre Nicandro Díaz González, de 60 años, de edad, ambos originarios de la Ciudad de México”.

El cuerpo del productor fue llevado al hospital Costamed en Cozumel, Quintana Roo, en un intento de estabilizarlo, sin embargo, Nicandro Díaz no resistió siendo la causa de su muerte, un trauma esplénico.

Marian Robles no acudió al funeral de Nicandro Díaz

Mariana Robles fue testigo del accidente de su novio Nicandro Díaz. Luego de este trágico evento, la actriz de doblaje apareció ante las cámaras con un collarín y algunos moretones en su cuerpo, sin embargo, hubo quienes no creyeron su versión, señalándola como la principal sospechosa de la muerte del productor.

Aunque la actriz sí acudió al funeral organizado por Televisa, no fue al familiar. Fue Ricardo Manjarrez quien reveló que habían sido los hijos de Nicandro Díaz quienes le habrían aconsejado no presentarse al lugar. “Mariana Robles, la novia de Nicandro, le sugirieron que no fuera a la funeraria. Sí fue a la misa”.

Hijos de Nicandro Díaz piden investigar a Mariana Robles

Los hijos que Nicandro Díaz tuvo con Cynthia Buitrón son quienes se están haciendo responsables de lo que sucede con los restos de su padre y todo lo relacionado con su legado y herencia, sin embargo, fue Jorge Carbajal quien habría dado a conocer que Mariana Robles sería la principal sospechosa de la muerte del productor.

Fue Nicandro Díaz Jr. quien viajó hasta Cozumel para identificar el cuerpo de su padre y quien habría solicitado a las autoridades iniciar una investigación contra, Mariana Robles.

“Según lo que nos cuentan, que han llegado a la conclusión de solicitar a las autoridades que se haga una investigación a fondo: por qué pasó ese accidente, exactamente qué le pasó a su papá y por qué no le pasó nada a esta mujer que iba con él”.

Por esta razón, Mariana Robles no tiene permitido salir del país hasta que sea esclarecido el caso de Nicandro Díaz, colocándose la actriz, como la principal sospechosa para la familia del productor.

Hasta el momento, ni los hijos, ni la expareja de Nicandro Díaz han hecho alguna declaración al respecto con lo antes mencionado. Por ahora se sabe que Mariana Robles y el productor tuvieron una relación “un tanto privada” y “tenían relativamente poco de entablar una relación sentimental”.