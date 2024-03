El video de Irina Baeva pidiendo perdón a Geraldine Bazán por el que la llamaron “cínica descarada”

El miércoles 13 de marzo, Geraldine Bazán ingresó al famoso reality show de Telemundo, ‘La Casa de los Famosos’ donde reveló detalles sobre la infidelidad de Gabriel Soto con Irina Baeva y las crueles indirectas que la actriz de origen ruso le mandaba a través de las redes sociales.

“A mí me pasó algo que fue muy público [...] Hasta el público, la gente se dio cuenta antes que yo. Porque en redes sociales lo que hacían, de parte de la chica, hacerme saber que eso estaba pasando. Y ahí, yo todavía di el beneficio de la duda y lo hablé directamente y me dijeron, ‘no te preocupes, no volverá a pasar’”. Reveló Geraldine Bazán en el reality show.

Geraldine Bazán / Gabriel Soto La actriz fue captada con Giovanni Medina y la prensa recurrió a Gabriel Soto. (Instagram: (@geraldinebazan) / (@gabrielsoto))

Luego de confrontar a Gabriel Soto, la actriz de 41 años, reveló que los usuarios le mostraron una publicación por parte de Irina Baeva que supuso una de las indirectas más crueles que le haya enviado quien fuera la tercera en su relación con su esposo: “¿Te dolió lo que viste? ¡Vas a ver lo que viene!”.

Reviven video de Irina Baeva pidiendo perdón a Geraldine Bazán

Luego de que Geraldine Bazán se sincerara y contara su versión de la historia sobre lo sucedido con Gabriel Soto, usuarios revivieron un video de Irina Baeva pidiéndole perdón a la famosa actriz.

Durante su estancia en la casa de los famosos, Geraldine Bazán no solo abrió su corazón, también reveló que Irina Baeva tuvo acciones que calificó como ‘maliciosas’ no solo por ser la tercera en discordia, sino por burlarse del dolor que le provocó.

Desde entonces, la actriz rusa ha sido atacada en redes sociales tras la polémica con Geraldine Bazán, donde usuarios no perdonan las acciones de Baeva hacia la mexicana. Además, la última declaración de la ex de Gabriel Soto, bastó para que los internautas revivieran un video a través de TikTok.

Gabriel Soto e Irina Baeva Instagram: @irinabaeva (Instagram: @irinabaeva)

Llaman “cínica descarada” a Irina Baeva

Las declaraciones de Geraldine Bazán, bastaron para revivir la polémica hacia Irina Baeva, quien no se salvó de las críticas en redes sociales, y que, además, sirvió para revivir uno de sus videos donde le pedía perdón a la ex de Gabriel Soto.

Dicho clip, data del 2019, donde expresaba “Una sincera disculpa si en algún momento alguna de mis acciones se pudo haber malinterpretado o pensaste que había malas intenciones de mi parte, yo nunca en la vida he actuado ni actuaré tratando de lastimar a alguien y mucho menos a una persona tan importante en la vida de Gabriel. De todo corazón te deseo total felicidad y espero que, incluso en algún momento de esta nueva etapa de nuestras vidas, podamos convivir”.

Este video revivido, que se viralizó en TikTok, provocó la indignación de miles de usuarios que no dudaron en dejar un comentario tundiendo a Baeva. Algunos de ellos calificaron a la actriz como una “cínica descarada”, “está no tiene vergüenza todavía dice nunca quise dañar si te metiste en un matrimonio no tienes vergüenza”, “hipócrita descarada, no pues ahora ya está tranquila”.

Recientemente, Gabriel Soto fue abordado por los medios de comunicación siendo cuestionado respecto a las declaraciones de Geraldine Bazán, a lo que el actor contestó a People en Español: “Eso ya pasó hace muchos años y las cosas se tergiversan, y, acuérdense, siempre hay dos caras de la moneda…” y continuó: “Es la mamá de mis hijas, es inevitable (que no hable de mí)”.