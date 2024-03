La poderosa razón por la que Kate Middleton esperó a las vacaciones de sus hijos para anunciar su diagnóstico

En una declaración en video de dos minutos de duración, Kate Middleton, que había estado alejada de la vista del público desde diciembre, compartió una noticia que fue un “gran shock” y que la llevó a pasar “un par de meses increíblemente difíciles”.

En enero, la Princesa de Gales, de 42 años, se sometió a una cirugía abdominal, razón por la que se tomó un tiempo libre de sus deberes públicos. Sin embargo, esto hizo estallar una controversia sobre su paradero ya que comenzaron a circular teorías que incluyeron una infidelidad por parte de William y hasta una “estrategia sucia” de la Familia Real para desaparecerla como habría sucedido con la princesa Diana.

Kate Middleton La princesa de Gales anunció que fue diagnosticada con cáncer (Leon Neal /AP)

Ahora, la verdad ha salido a la luz y ha sido algo completamente inesperado. “En enero, me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue un éxito. Sin embargo, las pruebas realizadas después de la operación revelaron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”, señaló Middleton en el video.

Recomendados

Entre las muchas cosas que dijo y que están siendo tema de conversación, ha llamado la atención que puso especial énfasis en sus tres hijos: el príncipe George (10), la princesa Charlotte (8) y el príncipe Louis (5).

“Por supuesto, esto fue un gran shock y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia. Como puedes imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder iniciar mi tratamiento. Pero lo más importante es que nos ha tomado tiempo explicarles todo a George, Charlotte y Louis de una manera apropiada para ellos y asegurarles que voy a estar bien”, sentenció.

Con esto, han surgido varias dudas, ya que la publicación del mensaje coincidió con el inicio de las vacaciones de los niños. ¿Por qué Kate esperó hasta entonces para compartir la noticia con el público? ¿Cómo ha hablado con sus hijos al respecto?

Cómo ha tratado Kate Middleton el diagnóstico frente a sus hijos

“Como les he dicho, estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al concentrarme en las cosas que me ayudarán a sanar; en mi mente, cuerpo y espíritu”, sentenció Middleton en su video, respecto a cómo está llevando el tema del cáncer con sus hijos.

Es posible que Kate Middleton haya esperado estratégicamente para anunciar que está recibiendo tratamiento contra el cáncer hasta que sus hijos salieran de la escuela con motivo de las vacaciones de Pascua.

Este tiempo libre ofrece a la familia la oportunidad de pasar momentos privados juntos después del anuncio de la princesa Kate.

Kate Middleton La princesa de Gales ha sido muy estratégica para hablar con sus hijos sobre su diagnóstico (WPA Pool, Pool, Finnbarr Webster)

Se sabe que el Príncipe y la Princesa de Gales son unos padres dedicados que siempre buscan dejar sus agendas libres de compromisos cuando sus hijos no van a la escuela, y este caso probablemente no sea diferente.

Por lo general, la familia aprovecha las vacaciones escolares, los fines de semana y el verano para pasarla en su casa de campo en Anmer Hall, ubicada en Norfolk, a unos 110 kilómetros al norte de Londres. Se dice que la princesa Kate se siente “como en casa” en Anmer Hall y anteriormente ha dicho que “es más feliz con su familia en el campo”.

La decisión de Kate de esperar para anunciar públicamente su diagnóstico probablemente se tomó con la prioridad de proteger a sus hijos.

Kate Middleton La princesa de Gales ha sido muy estratégica para hablar con sus hijos sobre su diagnóstico (Yui Mok/AP)

“Sus hijos, George, Charlotte y Louis, acaban de separarse durante las vacaciones de Pascua. Así que ahora pueden sacar a los niños de su ambiente escolar, mantenerlos en una burbuja con ellos y realmente protegerlos del mundo exterior mientras todas estas noticias y esta reacción golpean al resto del mundo, y mientras la gente estamos hablando de ello”, señaló Victoria Murphy, colaboradora de ABC News, especializada en la Familia Real.

Mientras el príncipe William retomará sus deberes después de las vacaciones de Pascua, el Palacio envió un comunicado respecto a Kate: “La princesa regresará a sus funciones oficiales cuando su equipo médico la autorice. Está de buen humor y concentrada en recuperarse por completo”, se lee.