Parejas reales del elenco de ‘El problema de los 3 cuerpos’: hay varios actores casados

A tan solo horas desde su lanzamiento en Netflix, El problema de los 3 cuerpos se ha convertido en una de las series favoritas en internet con su intrigante y novedosa historia y su elenco internacional.

El drama de ciencia ficción, basado en la novela homónima de Liu Cixin, cuenta con un reparto compuesto por talentosos actores de varios países cuya popularidad se disparó tras el estreno.

Gracias a esto, el interés del público sobre la vida personal de las estrellas de la serie creada por David Benioff, D.B. Weiss y Alexander Woo ha crecido y muchos se preguntan si tienen parejas.

Recomendados

Las parejas en la vida real de los actores de El problema de los 3 cuerpos

En el elenco de El problema de los 3 cuerpos, hay estrellas que disfrutan su soltería en la actualidad, como Eiza González; no obstante, hay otros que están viviendo historias de amor en la realidad.

Por eso, a continuación, te presentamos a los histriones de esta producción de Netflix que poseen el corazón ocupado en la vida real y te contamos quiénes son las personas que los enamoraron:

Liam Cunningham

El intérprete de Thomas Wade vive totalmente enamorado de su esposa, Colette Cunningham, con quien contrajo nupcias hace 40 años. La pareja tiene tres hijos: Ellen, Liam Jr. y Sean Cunningham.

Rosalind Chao

La actriz que encarna a Ye Wenjie en su adultez en la serie está felizmente casada con el actor inglés Simon Templeman desde el año 1989. El matrimonio tiene dos hijos: Isabelle y Roland Templeman.

Rosalind Chao junto a su esposo, Simon Templeman | (Instagram)

Benedict Wong

El actor de Da Shi estaría aparentemente casado con una mujer llamada Nina. No obstante, son muy discretos y no hay fotos recientes públicas de ambos, por lo que se desconoce el estatus de su idilio.

Sea Shimooka

La histrionisa detrás de Sophon mantiene un feliz noviazgo con la cantante Claudia Mills. Las novias, quienes cumplirán cinco años de relación en mayo, suelen presumir su romance en Instagram.

Sea Shimooka junto a su novia, Claudia Mills | (Instagram)

Jonathan Pryce

El histrión que encarna a Mike Evans está embelesado con su esposa, Kate Fahy, con quien tiene una relación desde hace cinco décadas. Los actores tienen tres hijos: Patrick, Gabriel y Phoebe Pryce.

Saamer Usmani

El galán que encarna a Raj Varma se encuentra dichosamente casado con la actriz Tedra Millan desde mayo de 2022. Los esposos se convirtieron en padres de un bebé a mediados de 2023.

Saamer Usmani junto a su esposa, Tedra Millan | (Instagram)

Adrian Edmondson

El artista es otro de los integrantes de El problema de los 3 cuerpos que está casado. En su caso, contrajo nupcias con Jennifer Saunders en 1985. Desde entonces, siguen juntos y tienen tres hijos.

John Dagleish

El actor está muy contento con su noviazgo con la actriz y cantante inglesa Aimie Atkinson. La dupla suele presumir los momentos románticos que viven juntos a través de sus respectivas redes sociales.

John Dagleish junto a su novia, Aimie Atkinson | (Instagram)

Las estrellas principales de la serie que no aparecen en esta lista están solteras o no hay información suficiente sobre sus vidas personales para afirmar si se encuentran o no en una relación amorosa.