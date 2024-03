¿Marcando territorio? El gesto de esposa de Bruce Willis luego que Demi Moore compartiera fotos con el actor

Bruce Willis y Demi Moore tuvieron uno de los matrimonios más sólidos del mundo del espectáculo durante 13 años, donde tuvieron a sus tres hijas Rumer, Tallulah y Scout.

Aunque se divorciaron en el 2000 la pareja ha entendido que ser ex no significa ser enemigos y han llevado la relación más sana, no solo por sus hijas, sino por ellos mismos.

Desde que se separaron hasta la actualidad los famosos tienen la mejor de las relaciones y la actriz lo deja ver a través de sus redes, e incluso ahora que el actor vive un momento difícil por su enfermedad de afasia, ella le ha mostrado su amor y apoyo.

Recomendados

Pero, lo mejor de todo es que Demi y Emma Heming, quien es la esposa del actor desde el 2009 y con quien tiene dos hijas también tienen una relación no solo cordial sino de familia y han dado ejemplo.

Sin embargo, muchos en redes aseguran que de vez en cuando los celos atacan a Emma y sale a “marcar territorio”, como supuestamente lo habría hecho recientemente.

El gesto de la esposa de Bruce Willis con el que dicen que “marcó territorio” luego que Demi compartiera fotos con él

El pasado 19 de marzo Bruce Willis estuvo de cumpleaños y su esposa Emma, sus hijas Tallulah, Rumer y Scout y por supuesto su ex, Demi Moore, lo felicitaron a través de sus redes dedicándole tiernos mensajes.

Sin embargo, Demi compartió además algunas imágenes que muestran su estrecha relación con el actor en medio de su enfermedad y escribió “¡Feliz cumpleaños, BW! Te amamos y estamos muy agradecidos por ti”.

Además, una de sus hijas compartió un video en el que se veía a Bruce y Demi bailando y bromeando y la actriz lo replicó en sus historias de Instagram.

Luego de esto, la esposa del actor, quien para felicitarlo había compartido una imagen del actor con una de sus dos hijas, tuvo un gesto que muchos dicen fue de “celos”.

Y es que la también actriz publicó una foto con Bruce Willis en la que se están besando por lo que aseguran que fue para “marcar territorio”.

“Creo que a Emma no le gustó las fotos de Demi con Bruce”, “dime que estás celosa sin decirme que estás celosa jaja”, “marcando territorio la Emma y eso está bien”, “yo estaría igual si veo a la ex de mi esposo publicando eso”, y “es normal, la entiendo porque la relación de Demi y Bruce no es normal”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Sin embargo, Emma compartió esta imagen por ser su aniversario de bodas y por eso le dedicó un amoroso mensaje con esa imagen.

“¡Hoy se cumple nuestro 15º aniversario de boda! Y hoy puedo tomar una decisión. Puedo hundirme en el dolor o puedo celebrarlo. Yo llamo a esto el “reencuadre notable”. Lo que sé es que hay mucho que celebrar. Nuestra unión y conexión probablemente sean más fuertes que nunca. Tenemos dos hijas brillantes, divertidas y saludables. Tenemos una unidad familiar que se basa en el respeto y la admiración mutuos. Y simplemente, amo y adoro al hombre con el que me casé. Estoy muy orgulloso de lo que tenemos y seguimos creando. Entonces, ¡feliz aniversario de cristal para nosotros! 💞”.

La actriz se ha dedicado al cuidado del actor en medio de su enfermedad y aunque ha confesado que no ha sido nada fácil, demuestra lo mucho que lo ama y tanto Demi como sus hijas siempre la han apoyado.