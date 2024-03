¿Le gustaría tener a Lupillo Rivera como yerno? Esto dijo la mamá de Geraldine Bazán

La Casa de los Famosos sigue dando de qué hablar, y desde la llegada de Geraldine Bazán, los fans han señalado que Lupillo Rivera podría tener una oportunidad de conocer mejor a la actriz, pues recordemos que hace tiempo intentó conquistarla por medio de Instagram; sin embargo no tuvo éxito.

Por tal motivo, la mamá de la estrella de las telenovelas fue cuestionada sobre la posibilidad de que su hija pueda tener una relación con ‘Toro del Corrido’.

¿Qué dijo la mamá de Geraldine Bazán?

En un reciente encuentro con algunos medios, Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, fue cuestionada por un reportero de ‘Chisme no like’ sobre si le gustaría tener a Lupillo Rivera como yerno.

Destacó que Ortiz pidió a dicho medio no inventar detalles sobre un romance entre las celebridades.

“Le pido a tu medio, que, por favor, no le inventen romance con Lupillo, es muy buena persona, y todo, pero no hay nada”, expresó la madre de Geraldine.

Doña Rosalba fue contundente al responder si veía a Lupillo Rivera como un buen partido para su hija, aclarando que Geraldine no está buscando ninguna “media naranja”, ya que es una mujer independiente que no necesita depender de ningún hombre.

“Mi hija no necesita andar buscando personajes con dinero, ella genera, ella factura, ella tiene su trabajo, es una mujer entera, no busca medias naranjas”, agregó la mamá de la actriz.

¿Cómo se originó el rumor del romance de Lupillo y Geraldine?

Recordemos que a principios de 2023, surgió un rumor que señalaba que Lupillo podría estar relacionado con Bazán, después de que publicara un video coqueteando con una foto de ella. El video se volvió viral, lo que dejó en claro que al cantante le parecía muy atractiva la actriz.

“‘Írala, no me veas así Geraldine Bazán, írala como me ve, írala como me está viendo, me vas a meter en problemas, no me veas así”, expresó Rivera en una ocasión, mientras hacía una transmisión en vivo.