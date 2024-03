¿La mayor traición a Karol G? Shakira aparece de la mano de su ex en fiesta de lanzamiento del nuevo álbum

Shakira y Karol G Shakira invitó a la fiesta del lanzamiento de su álbum a un ex de Karol G (@shakira / @karolg/Instagram)

La noche de este jueves 21 de marzo Shakira hizo el lanzamiento de su álbum Las mujeres ya no lloran y lo celebró con una fiesta donde estuvieron sus grandes amigos, famosos, y familia.

La cantante hizo historia antes de lanzar el álbum pues su disco logró ser siete veces de platino antes de su lanzamiento, convirtiéndose en la primera latina en lograr esta hazaña, por lo que se mostró conmovida y feliz.

Y como siempre, la colombiana brilló con su look, que se llevó todas las miradas en la fiesta de lanzamiento, pero también recibió críticas por uno de los invitados.

Shakira aparece de la mano de ex de Karol G en fiesta de lanzamiento de su nuevo álbum y genera indignación

Muchos cantantes asistieron a la fiesta del lanzamiento del álbum de Shakira, pero uno se robó la atención y generó indignación.

Se trató de Anuel AA, quien fue novio de Karol G hasta abril del 2021 y tuvieron una relación polémica.

Anuel AA junto a Shakira 💎✨ anoche en el lanzamiento de su álbum en Miami. pic.twitter.com/XSr365dPmW — Anuel Data (@AnuelData) March 22, 2024

En las imágenes se ve al cantante de género urbano, quien llevó short y camisa celeste con tenis, abrazando y hasta tomando de la mano de la colombiana.

Esto para muchos ha representado la mayor traición de Shakira para Karol G, con quien tiene el tema TQG, y han demostrado ser grandes amigas, además de haber ganado varios premios con esta colaboración.

“Esta es la mayor traición a Karol G, imagínate que ella invitara a Piqué a una fiesta, no la dejarían en paz”, “que mal lo que hizo Shakira al invitar a Anuel, o sea prefirió a él que a Karol G”, “solo di que no te cae bien Carolina y listo puro doble estándar esta mujer”, “terrible lo que hizo Shakira invitando a Anuel a su fiesta, no solo fue una traición, prefirió a él que a su supuesta amiga”, y “con esas amigas para qué enemigas”, fueron algunas de las reacciones en redes.