Vadhir Derbez rompe el silencio y habla de su sobrepeso, así lo defendió su padre

Vadhir Derbez ha sido considerado desde su infancia como uno de los galanes de la televisión mexicana, pero hace unas semanas atrás, fue objeto de burlas y comentarios negativos luego de sorprender con su nueva apariencia física, al notarse con algunos “kilitos de más”.

Su aspecto causó gran sorpresa entre sus seguidores, pues él joven actor y cantante, suele ser bastante fiel a sus cuidados al mantener una alimentación balanceada y ejercitarse diariamente, por lo que más de uno se preguntó qué le pasaba al hijo de Eugenio Derbez.

Luego que la marea de criticas mermaran, Vadhir ha decidido romper el silencio y hablar de su situación y trato de concientizar sobre lo peligroso que puede llegar a ser opinar sobre el cuerpo de otra persona.

Esto dijo Vadhir Derbez sobre las criticas por su cambio físico

Como cualquier otra persona, Vadhir Derbez no se ha mostrado ajeno a la situación que lo ha rodeado estos últimos días y ha confesado lo mucho que llegó a afectarle el quedar expuesto a tan malos comentarios, pues fue su físico lo que acaparó la atención y no el concierto que estaba ofreciendo en ese momento.

“Deberíamos de saber más allá de comentar sobre el cuerpo de las personas, uno, y dos, la verdad es que, ¿qué tiene de malo? No tiene nada de malo y me puedo estar preparando para un personaje o puede ser simplemente que haya querido no cuidarme y comer delicioso, apapacharme un rato...Creo que es más de educar a la gente, que en el momento en que haces eso, no está cool porque sí puedes herir a ciertas personas. Ver lo que toma la luz en redes es algo tan estúp***, como el físico de alguien en vez de todo lo que hay detrás y todo lo que se le preparó a la gente”, dijo en entrevista para ‘Venga la Alegría’.

De igual manera, Eugenio Derbez fue consultado sobre la situación y no dudó en respaldar a su hijo confesando que si le afectaron las criticas, pero que siempre le indica que el físico no debe causarle inseguridad.

“Hemos hablado mucho del tema. Yo siempre les digo que traten de cuidarse por salud, pero por físico de pronto es una esclavitud. Todos lo sabemos, de alguna manera a todos nos sale una pancita y quieres estar a dieta, pero no es bueno sentirse inseguro. Por ejemplo, Vadhir sí trae unos kilitos de más, de repente lo siento le da pena salir”, dijo.