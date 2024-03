¿La dejó traumada? La razón por la que Wendy Guevara va a terapia desde LCDLF

Wendy Guevara resultó ganadora de la pasada edición de La Casa de los Famosos y por eso, su vida dio un giro de 180 grados.

No todo ha sido glamour para la influencer, que ciertamente ha tenido que enfrentar también duros momentos producto de la fama, la sobrecarga de trabajo, las críticas y la gran presión que recae ahora bajo sus hombros.

¿Por qué Wendy Guevara reconoció ir a terapia desde La Casa de los Famosos?

En declaraciones recogidas por People, la mexicana se explayó sobre cómo es su presente tras haber resultado ganadora del reality show.

“Qué padre que piensen que estoy triunfando. Creo que sí, pero siento que hay que andar con perfil bajo para hacer cada vez más cosas; cosas nuevas, distintas que te hagan marcar la diferencia, que siempre te recuerden. Pero lo más bonito de todo esto es que tomes terapia. Tomo terapia y eso me encanta porque me ayuda a asimilar las cosas como lo que estoy haciendo y cómo procesarlo”, aseveró.

Hace meses atrás reconoció que llevarse el premio gordo de La Casa de los Famosos afectó su salud mental, pues Wendy Guevara declaró que tenía ataques de ansiedad.

“Ya voy a empezar a ir con el psicólogo porque imagínate estar diez semanas encerrada con puros locos, los amo, pero es la verdad. La verdad es que me acostumbré a todos ellos y los extraño, pero esta es la vida real y tengo que trabajar porque si no, no como”, declaró en agosto de 2023.

Meses más tarde, La Perdida sigue asistiendo con un terapeuta para mantenerse equilibrada ante tanto trabajo y reconocimiento que está ganando.

“Bueno, dentro de ese reality, si tú quieres hablar con un psicólogo te lo permiten. Después de que sales, para que te ayude a procesar esto del encierro, te ayudan con un psicólogo, te dan el número y todo, te dan terapia y [la empresa] paga. Pero yo la tomé con amigos de esas personas”, reconoció.