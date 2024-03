Éstas son 6 de películas más románticas de todos los tiempos y dónde verlas

Amamos las películas románticas, aún cuando hay a quienes estamos pasando por un corazón roto o nos cuesta trabajo creer en la idea del amor. Con sus historias cautivadoras y sus finales felices, han sido un elemento básico del cine desde sus inicios. Si bien actualmente tenemos una amplia variedad de historias de todos los géneros y estilos cinematográficos, hay algo especial en las películas románticas que las sigue haciendo tan atractivas.

Si estás buscando un poco de romance en streaming, aquí te dejamos una lista con las cintas que han sido calificadas como “las más románticas” y dónde puedes encontrarlas.

Las 6 películas más románticas para ver en streaming

Orgullo y prejuicio (2005)

Dirigida por Joe Wright y protagonizada por Keira Knightley y Matthew Macfadyen, esta adaptación cinematográfica de la novela de Jane Austen es un clásico del cine romántico. La película sigue la historia de Elizabeth Bennet, una joven inteligente y de mente abierta, y su compleja relación con el orgulloso y reservado Sr. Darcy. Ambientada en la Inglaterra rural del siglo XIX, la película explora temas como el matrimonio, la clase social y las expectativas de género. La puedes ver en Netflix, Amazon Prime y Max.

Recomendados

La La Land (2016)

(Lionsgate)

Dirigida por Damien Chazelle y protagonizada por Ryan Gosling y Emma Stone, esta película musical moderna cuenta la historia de amor entre un pianista de jazz y una aspirante a actriz en Los Ángeles. La película captura su apasionada historia de amor mientras enfrenta desafíos en sus carreras y en su relación. Con un estilo visualmente impresionante y una banda sonora cautivadora, ésta es una oda al amor, la música y los sueños, que emociona y conmueve a los espectadores. La puedes ver en Amazon Prime.

Before Sunrise (1995)

Before Sunrise Estas son las cintas más románticas que encontrarás en streaming

Dirigida por Richard Linklater y protagonizada por Ethan Hawke y Julie Delpy, esta película sigue la historia de amor entre dos extraños que se encuentran en un tren y pasan una noche juntos en Viena. Before Sunrise se ha converido en un verdadero tesoro cinematográfico, con una calificación perfecta del 100% en Rotten Tomatoes, además de que dio lugar a dos secuelas: Before Sunset en 2004 y Before Midnight en 2013. La puedes ver en Max y Amazon Prime.

Como agua para chocolate (1992)

(Miramax)

Esta cinta mexicana dirigida por Alfonso Arau, está basada en el libro homónimo de 1989 de la esposa de Arau, Laura Esquivel. La película está ambientada a principios del siglo XX y sigue a la protagonista Tita mientras lucha con la familia, la tradición y el amor.

La cinta fue seleccionada para competir en la categoría de Mejor Película Extranjera en los premios Oscar. Aunque no ganó entonces, se llevó 10 premios Ariel, además de que fue nominada como Mejor Película Extranjera en los Globos de Oro. Como agua para chocolate captura el realismo mágico popular en el género romántico mexicano y ofrece amor y tragedia. La película está actualmente disponible en Pluto TV, Max y Amazon Prime.

The Princess Bride (1987)

Una aventura de cuento de hadas sobre una hermosa joven y su único amor verdadero. Debe encontrarla después de una larga separación y salvarla. Deberán luchar contra los males del mítico reino de Florin para reunirse. Basada en la novela de William Goldman “La princesa prometida”, que se ganó su propia audiencia leal. . La película está llena de acción, humor y romance, y presenta una serie de personajes inolvidables, incluidos el inteligente Sicilio, el vengativo Inigo Montoya y el temible Conde Rugen. Con su narración ingeniosa y su encanto atemporal, esta cinta se ha convertido en un clásico de culto amado por generaciones de espectadores.

Mouline Rouge! (2001)

(Lionsgate)

Un romántico musical dirigido por Baz Luhrmann, con Nicole Kidman e Ewan McGregor como protagonistas. La trama se desarrolla en el París bohemio de principios del siglo XX y sigue la historia de amor entre Christian, un escritor empobrecido, y Satine, la estrella del cabaret Moulin Rouge. La película está llena de música, baile y extravagancia, y si bien puedes no amar los musicales, te encantará la forma en la que presenta una ecléctica selección de canciones pop y clásicas reinventadas para la pantalla grande que la hacen una experiencia única.