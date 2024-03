“Es una red flag”, Michelle Renaud asegura que los regaños de Matías Novoa son “bonitos” y le advierten

Michelle Renaud y Matías Novoa tienen una de las relaciones más sólidas y estables del mundo del espectáculo y recientemente se encuentran esperando a su primer hijo juntos.

Los famosos se conocieron mientras grababan una película y luego protagonizaron la novela La herencia, y desde allí nació el amor y comenzaron a salir, en junio de 2022 y en octubre de ese año comenzaron su relación y en diciembre del año pasado se casaron.

A través de las redes han presumido su amor, demostrando que hacen una hermosa pareja y una familia perfecta con sus dos hijos, Axel el hijo de él y Marcelo, el hijo de ella, y ahora llegará un nuevo integrante a la familia, que los tiene más que emocionados.

En diferentes oportunidades, Michelle Renaud ha declarado que se siente más que feliz y enamorada de Matías, y asegura que ama vivir esta etapa con él, pero recientemente dio unas declaraciones que encendieron las alarmas.

Y es que aseguró que su esposo hasta “regaña bonito”. “Matías es muy sabio, hasta sus regaños son tan bonitos que suenan como la paz, pero sí hay mucho que aprenderle y lo admiro muchísimo”, dijo en una reciente entrevista a TV y Novelas.

Pero, esto desató las críticas y le advirtieron que un regaño jamás será bonito, que al contrario, es una “red flag”, solo que ahora no lo ve porque está en la etapa del enamoramiento.

“Ahorita todo mira lindo, ojalá sea así siempre”, “amiga ten cuidado eso es una red flag solo que estás muy enamorada y ciega”, “Ojalá les dure porque veo mucha miel ahí, ojalá sea real”, “Si hay regaños, no todo es bonito… y menos que ella los acepta diciendo que son bonitos 😮”, “Esa mujer tan intensa 🤦‍♀️🤦‍♀️”, “amiga con el tiempo los regaños se convertirán en tortura y ya no serán taaaaaan bonitos”, y “al principio todo es perfecto pero cuando abras los ojos verás que no es nada lindo que te regañen”, fueron algunas de las advertencias y comentarios que recibió.

Además, afirmó que los hombres deberían ser como él e incluso su hijo Marcelo, pues según ella es “caballeroso y generoso con las mujeres”.