Elena Larrea: Desgarradora, así fue la despedida que le dieron sus caballos

El mundo del activismo animal está de luto en México. Este miércoles 20 de marzo se conoció que la modelo Elena Larrea falleció a causa de una trombosis pulmonar a sus 31 años. Dio toda su vida para proteger y resguardar a los caballos, al punto de que junto a otros colegas protectores de los animales, consiguió reformar la Ley de Bienestar Familiar para tipificar la zoofilia como un delito.

Es un legado lo que Elena ha dejado a su paso. Será siempre recordada y es por eso que miles de persona lamentan su muerte. Este miércoles sus restos fueron llevados hasta Cuacolandia, la reserva que ella misma fundó en el 2019 para darle un lugar seguro a los equinos vulnerables por los maltratos de sus dueños.

Ese lugar, ubicado en la calle El Carmen número 74368 del municipio de Atlixco, en Puebla, era donde Larrea era feliz, pues pasaba sus días con estos animales y desde pequeña fueron su gran pasión. En una entrevista que dio al podcast Poblanerías afirmó que los caballos son animales muy sensibles y trató de concienciar sobre su trato.

“Las personas no están tan arraigadas a los caballos como los perros y gatos, como que los ven más lejanos. No tienen la relación que tienen con perros y gatos y desconocen cuál que binomio tan mágico puedes tener con un caballo si te permites verlo como un ser que siente como un ser que es, no como una bestia de carga”, expresó la también modelo.

Además, agregó: “Los caballos sienten dolor, placer miedo o amor. Un sin fin de emociones, al igual que los perros y los gatos, lo que pasa es que como están estigmatizados como bestias de carga, la gente no está dispuesta a abrir los ojos todavía”.

Su conexión con los equinos fue tan estrecha, que este miércoles llevaron sus restos hasta el santuario para que sus equinos los le dieran el último adiós. Fue un momento sumamente doloroso. Ellos sabían que Elena se fue para siempre.

En un video que se difundió en Tik Tok, Igor, uno de los caballos que tanto amó, no paró de llorar. El relinchar de tristeza rompió los corazones de los presentes en Cuacolandia y en las redes sociales. Mientras que Divo, al que tuvo desde que ella era adolescente, fue hasta su ataúd para buscar consuelo. Su mirada expresaba todo el dolor que sentía, como ella muy bien lo dijo a Poblanerías.

El gobernador se Puebla garantizó que el legado de Elena no se perderá y que cada equino tendrá la buena vida que merece. El santuario era mantenido con dinero propio de la modelo, quien lograba financiarlo a través de las imágenes suyas que vendía en OnlyFans y por las que fue duramente criticada. También recibía donativos, por lo que se espera que el lugar siga brindando condiciones óptimas a los animales.