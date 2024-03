“Sobrepasó los límites”: señalan a Danna Paola de promover acoso cibernético y enviar a sus fans a hostigar

Danna Paola protagoniza una nueva polémica luego de cambiar su nombre artístico a Danna, y todo se originó en la red social X, antes conocida como Twitter.

Y es que la famosa cambió su nombre hace unos días y no solo lo hizo en su carrera sino en sus redes sociales, en Instagram, X y demás.

Pero, en X ya existía una usuaria con ese nombre, por lo que la famosa no ha podido tenerlo y contó a través de su canal de difusión de WhatsApp que esta persona le pide 400 mil dólares, es decir, 672 mil pesos para cedérselo.

Desde hace tiempo se sabía que la señora con problemas de adiccion @dannapaola tiene grupos donde envía a sus fans a hostigar y denigrar mujeres, pero esto ya sobrepaso los límites



Hoy queda claro que estás al tanto y apruebas el acoso cibernético que ejercen tus fans pic.twitter.com/H7PcwqfZ6U — Danna Paola Luxemburgo (@DannaLuxemburgo) March 19, 2024

Sin embargo, la cantante expuso a la usuaria con sus seguidores y les pidió apoyo a ellos para pelear por el user a esta persona.

“Tenemos que hacer un plan, algo tenemos que lograr y me tienen que ayudar porque la señora no quiere y no le voy a pagar 400 mil dólares, entonces yo digo que hagamos un complot y que nos lo regale, es que la señora es mi nombre y la señora pues su Twitter qué y hay que decírselo con amor o sea como le hacemos, necesito que armemos un plan porque no lo estamos logrando” , dijo la famosa por WhatsApp a sus seguidores.

Señalan a Danna Paola de promover acoso cibernético y enviar a sus fans a hostigar a usuaria

Ante esto, los fans de Danna Paola llenaron de amenazas y ataques a esta usuaria en X y así se puede ver en algunas capturas que circulan en las redes.

“Te cargó la verga perrita”, “ay hermosa no sabes en lo que te metiste”, “muerta de hambre”, “nadie te quiere”, “ya te llevó la chingada”, “dale el usuario a Danna tú no eres nadie”, “deja de pelear una batalla que no vas a ganar”, y “te vas a arrepentir de lo que has hecho”, son algunos mensajes de odio que recibió la usuaria.

Not los fans de @dannapaola acosando y hostigando a la persona que tiene el user @danna solo para que le seda y le dé chance a la “artista” de usarlo ahora que cambio de nombre artístico, la dueña de la cuenta le pidió 400k pero la muy descarada les pidió a sus fans que la acosen pic.twitter.com/FzJwDfKK3E — •CUIDA DE MI• (@welllwellwellll) March 19, 2024

Por esto, acusan a la cantante de promover el acoso cibernético, pues fue ella la que mandó a los fans a pedirle a esta usuaria su user, algo que ha molestado e indignado a muchos.

“Desde hace tiempo se sabía que la señora con problemas de adicción Danna Paola tiene grupos donde envía a sus fans a hostigar y denigrar mujeres, pero esto ya sobrepasó los límites. Hoy queda claro que estás al tanto y apruebas el acoso cibernético que ejercen tus fans”, “Los fans de Danna Paola acosando y hostigando a la persona que tiene el user @danna solo para que le seda y le dé chance a la “artista” de usarlo ahora que cambio de nombre artístico, la dueña de la cuenta le pidió 400k pero la muy descarada les pidió a sus fans que la acosen”, y “Que onda con @dannapaola promoviendo el acoso a la dueña del username de @danna por mero capricho? Aparte de pedir a sus fans hacer un “complot” por que no piensa pagarle nada hace comentarios en burla muy despectivos diciéndole la “señora”, fueron algunas de las críticas que recibió.