“Le cayó el viejo”, Tom Cruise es captado grabando película despeinado y con ojeras y le piden que se “jubile”

Tom Cruise es uno de los actores más famosos de Hollywood y a sus 61 sigue sumando logros y sigue trabajando en exitosas películas.

El actor se encuentra actualmente en Londres para filmar la película Misión Imposible 8, y ha sido captado llegando al set e incluso grabando.

A través de las redes se viralizaron fotos que mostraban al actor filmando en el helipuerto de Londres grabando algunas escenas de la película y aunque saludó a los paparazzis y se mostró feliz y sonriente, desató las críticas por su aspecto.

Critican a Tom Cruise por su físico a sus 61 y le piden que ya se “jubile”

En las fotos se ve a Tom Cruise en Londres caminando con un look de pantalón y suéter negro y llevaba el cabello largo.

Sin embargo, se veía despeinado y se le veían las ojeras, algo normal con la edad, pero muchos aseguran que se debe al “exceso de bótox”, pues “ya no se puede ni reír”.

“Su cara es una misión imposible ya😂”, “ya que se jubile por favor”, “Hasta cuando esa saga ya Tom Cruise da cosita 🤭”, “La pension de tom 😂😂😂”, “ya se ve súper hinchado, con las ojeras bien marcadas, ya está para estar descansando”, “los años no pasan en vano, nadie se salva ni Tom”, “ya le cayó el viejo a este hombre, ya que se jubile, no está para hacer Misión imposible”, “ya las cirugias que se ha hecho no le estàn haciendo efecto”, y “pero qué le pasó, le cayeron como 80 años encima”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Aunque el famoso tiene cuerpazo a su edad y sigue tan tonificado como antes, no es la primera vez que lo critican por su rostro, pues en otras oportunidades han dicho que el exceso de bótox le ha “desfigurado el rostro” y ya no parece él, algo que también han dicho de Brad Pitt y Zac Efron.