Niurka Marcos se niega a usar faja por una poderosa razón con la que muchas se identifican

La imagen curvilínea de una mujer es lo que se ha vendido a lo largo de los siglos, razón por la que aún en pleno siglo XXI el mercado ofrece alternativas para moldear la figura como la de una guitarra. Por su puesto, las fajas y los corsé entran en la lista de las cosas para verse hermosa y esta semana, la actriz cubana Niurka Marcos, confesó que no puede usarlos porque le causan un gran daño a su salud.

En el programa La Saga, la drag queen Gvajardo encaró a la también vedette por criticarle un vestuario que usó en un show. Marcos le manifestó que realmente no se acordaba del vestido, por lo que cuando se lo enseñaron, se trataba de uno con estilo victoriano. Ella de una vez se pronunció al respecto y aseveró que no le gusta ese tipo de vestimenta.

La razón que dio dejó a Adela Micha, Gvajardo y a “Gomita” atónitas: “Si me das a elegir, a mí no me gustan los trajes tan vaporosos, tan grandotes, me dan claustrofobia”, soltó la bailarina de 56 años. Por supuesto, las invitadas reaccionaron incrédulas y le preguntaron si ella usa faja para tener su cuerpazo, pero dio una poderosa razón por la que esta pieza no está dentro de su vestuario o rutina de ejercicios.

“Mitzy (el diseñador de moda Jorge García Cárdenas) nunca me pudo poner un corsé. No, me desmayo. Yo no puedo estar apretada en mi cuerpo, me da claustrofobia. Yo jamás en la vida he usado un corsé, una faja”, dijo Niurka, quien además compartió una anécdota que tuvo con durante el rodaje de una telenovela.

“¿Te acuerdas de una novela de TV Azteca, ‘La mujer de Judas’?, en esa me quisieron poner corsé porque nos iban a vestir de novia a todas, pero a mí me tuvieron que poner un vestido holgado porque cuando las de vestuario comenzaron a halar... (ademán de desmayo)”, rememoró la artista, además acotó: “A mí no me amarran mi cuerpo, me falta el aire, me voy al piso, me da la pálida y me desmayo”.

Para conseguir su cuerpo el expresó a “Gomita” que ella entrena desde muy joven, por lo que realiza abducción de cadera para tonificar esa zona del cuerpo, así como las piernas y el abdomen. Igualmente, dedica su tiempo a la hacer ejercicios para la cintura.

Así perjudica las fajas la salud

Hay una gran variedad de fajas, pero al final la gran mayoría tiene el mismo objetivo: reducir centímetros en el abdomen y la cintura, por lo que esto también represente un riesgo para la salud cuando su uso frecuente.

1. Comprime los órganos

En una nota publicada en Bío Bío Chile, el gastroenterólogo John Kuemmerle aseveró que entre más ajustada sea la faja o el corsé pueden ocasionar acidez en el estómago, inflamación del esófago y reflujo, puesto que los órganos encargados de la digestión quedan comprimidos.

2. Sofoca

El uso de fajas reductoras también afectan los pulmones. La Clínica Mayo en Estados Unidos, asevera que al estar tan apretadas este órgano no recibe suficiente oxígeno, lo que puede causar sofocos que muchas veces desencadenan desmayos, como le ocurre a Niurka. Afirmó que su uso prolongado puede afecta hasta en un 60% la capacidad de los pulmones.

3. Daño muscular

La gastroenteróloga ecuatoriana María Elena Zurita, contó al diario La Hora, que llevar abusar del corsé o las fajas puede debilitar los músculos y explicó: “Los músculos terminan acostumbrándose a la opresión del corsé y esto hace que vayan perdiendo fuerza y tonificación, dependiendo cada vez más de la faja para mantenerse bien recta”.