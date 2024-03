Manelyk González es traicionada por escote de su vestido dejando ver su busto ‘disparejo’ y así reaccionó

Manelyk González se ganó el cariño del publico cuando participó en La Casa de los Famosos en 2021, donde se convirtió en la subcampeona del programa.

Este 2024 fue llamada de nuevo para ser panelista en el reality show en su cuarta temporada, así que cada semana confronta a los participantes y se ha convertido en la villana de las galas.

Sus outfits causan sensación cada vez que le toca llegar a las galas por su voluptuoso cuerpo, pero el pasado 17 de marzo tuvo un percance con su espectacular vestido amarillo que lució para esa noche y hacerle la vida de cuadritos a los participantes.

El vestido amarillo que la opacó

El vestido amarillo que eligió Manelyk es ajustado al cuerpo con un escote bastante profundo en el pecho y contorneado con detalles plateados, un estilo que la caracteriza porque le encanta mostrar sus curvas y cuerpo fitness, además de hacerle lucir parte de sus senos.

Pero no fue la mejor noche de la actriz y modelo, pues su look fue opacado por un detalle con sus senos.

Resulta que el vestido amarillo sexy hizo a la estrella de realities pasar un mal rato porque tenía chuecos los senos, de modo que con el escote se le veía uno más arriba que el otro.

Según el portal SDP, a Manelyk González la traicionó la forma en que se acomodó el escote de su vestido amarillo en la gala de La Casa de los Famosos 2024 y hasta ella supo que le iban a tocar varios memes.

Se lo tomó con humor

Fue en su historias de Instagram y en un video en TikTok que la famosa se quejó de su vestido. “Lo único que me faltaba hoy. Ya quiero ver los memes”, escribió la modelo.

En el video Manelyk reconoció que en cámara le hicieron señas para que se acomodara las “chichis”, pero ella no entendía de qué le hablaban. Rato después fue que se dio cuenta de la situación y decidió cubrirse el seno soltando su cabello y colocándolo del lado donde se notaba la ‘chichi’ caída.

Manelyk se tomó con humor la situación y estaba segura que eso causaría muchos memes en las redes sociales.

“No, no no, este vestido es. Ahorita que estoy viendo, no, no, tenía una chichi aquí [arriba] otra chichi acá [abajo], nadie me decía nada, no entendía, la cámara me hacía así. Entonces bueno, ya me voy a dejar el pelito, así. Ya quiero ver los memes”, dijo la actriz en el video.

Aun cuando no hubo memes, sí comentarios en TikTok muy jocoso sobre el penoso momento que pasó la modelo. “Yo sí lo vi pero como te aviso hermana pensé que era planeado”. “Andaba visca jajajaja”, “Por qué nos pasa eso”, “Yo si lo vi y decía que le paso”.