‘La reina de las lágrimas’: ¿quiénes conforman el elenco del nuevo k-drama de Netflix?

¡Alerta, k-drama lovers! Netflix estrenará este 23 de marzo en Latinoamérica una serie surcoreana con la que llevará al público por una montaña rusa de emociones: La reina de las lágrimas.

El drama romántico narrará la crisis y milagrosa resurrección del amor entre los esposos Baek Hyun-woo y Hong Hae-in, la reina de las tiendas departamentales y el príncipe de los supermercados.

Escenas de la serie 'La reina de las lágrimas' | (TvN)

Al casarse, su boda acaparó los titulares y se convirtieron en la pareja del siglo. No obstante, tres años después, su matrimonio atraviesa una mala racha y uno de los dos sueña con divorciarse.

Recomendados

Luego de que una tragedia los golpee, ambos deben reconocer el amor que sienten el uno por el otro como nunca antes lo habían hecho y tratarán de permanecer juntos contra todo pronóstico.

Escenas de la serie 'La reina de las lágrimas' | (TvN)

La serie está escrita por Park Ji-eun y dirigida por Jang Young-woo y Kim Hee-won. Además, cuenta con un elenco de primer nivel compuesto por famosas estrellas del popular género televisivo.

¿Quién es quién en la serie La reina de las lágrimas?

¿Quieres saber quiénes conforman el elenco del nuevo k-drama de Netflix? Sigue leyendo para conocer quiénes son los protagonistas del proyecto y qué personajes interpretan en este drama.

Kim Soo-hyun

El actor que hemos visto en series como It’s Okay to Not Be Okay protagoniza esta historia como el inteligente abogado Baek Hyun-woo, el esposo de Hae-in y director legal del famoso grupo Queens.

Kim Soo-hyun en la serie 'La reina de las lágrimas' | (TvN)

Kim Ji-won

La estrella de dramas como Mi diario de liberación encabeza la trama como Hong Hae-in, la fuerte y orgullosa directora general de Queens y presidenta de los almacenes que siempre apunta a más.

Kim Ji-won en la serie 'La reina de las lágrimas' | (TvN)

Park Sung-hoon

El histrión de series como Hacia el círculo da vida al inversionista Yoon Eun-sung, un exanalista de Wall Street y experto en fusiones y adquisiciones cuya vida privada es un auténtico enigma.

Park Sung-hoon en la serie 'La reina de las lágrimas' | (TvN)

Kwak Dong-yeon

El intérprete que hemos visto en series como Never Twice personifica a Hong Soo-cheol, el hermano menor de Hae-in y director ejecutivo de Queens Mart que creció intimidado por su hermana.

Kwak Dong-yeon en la serie 'La reina de las lágrimas' | (TvN)

Lee Joo-bin

La actriz de La casa de papel: Corea trae a la vida a la bella Cheon Da-hye, la educada y elegante esposa de Soo-cheol que es todo lo opuesto a su cuñada y tiene una aparente vida matrimonial feliz.