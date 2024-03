Nicola Porcella incursiona en la gastronomía, pero las cucarachas le jugaron una mala pasada

El influencer peruano Nicola Porcella cada día está cosechando más y más éxitos en México tras us participación en el programa de realidad “La casa de los famosos”, donde quedó en segundo lugar y con el que se ganó el corazón de los mexicanos por su sencillez y gran carisma. Recientemente compartió con su 1%, como le llama a sus fans, su nuevo proyecto.

Porcella se asoció con un amigo peruano que lo recibió y le brindó todo el apoyo a su llegada a tierras aztecas y con la pareja de él. Entre los tres crearon Taypa Restaurante, que se centra en la gastronomía peruano mexicana. El también actor afirmó que este es “su nuevo hijo” y, por supuesto, le dedicará toda la atención. El local abrió sus puertas el pasado 10 de marzo.

Al evento, Nicola llegó dos horas tardes, pero afirmó que fue a que debió grabar las últimas escenas de la novela en la que participa, ‘El amor no tiene receta’, que es producida por Juan Osorio para Televisa. En el evento, estaba estipulado una alfombra roja para que los invitados especiales pasaran por esta. Sin embargo, debió ser retirada ante la queja de los vecinos del sector y al hacerlo, unas cuantas cucarachas salieron despavoridas, lo que provocó el repudió de muchos de los asistentes, especialmente de la prensa que no dudó en capturar en video a los animales.

Recomendados

El participante de realities al ser consultado sobre lo ocurrido, explicó que sí estaba al tanto de lo que había ocurrido, pero que no tenía detalles, ya que no se había reunido con sus otros dos socios para conversar sobre las invitadas indeseables. Pero, afirmó que “toda crítica es bienvenida” y acotó que “quién no sueña con abrir un negocio después de un reality, es un sueño para cualquiera”.

Cuánto cuesta comer en el restaurante de Nicola

Reveló que su plato favorito peruano es el ceviche, y este es un los platillos que más variedad ofrece su nuevo negocio, pues hasta una barra tiene. También ofrecen lomo saltado, causa con tártara de atún y mucho más, todo preparado por el chef mexicano Ernesto Slim Conchello.

En el menú del restaurante hay una gran variedad de comida típica de Perú. Los platos más económicos son las entradas: anticuchos, chicharrón de calamar y pulpos, así como conchitas a la parmesana, en 100 pesos mexicanos, uno USD 6, mientras que el más costoso de todos es la “Langosta a lo macho”, que consta de “salsa cremosa con rocoto, ají amarillo, mariscos, camarón, mejillón, calamar, pulpo y concha vieira y langosta entera acompañado de arroz blanco”, que vale 3100 el kilo, uno 185 dólares estadounidenses.

En cuanto a los postres, los comensales podrán degustar un suspiro limeño de lúcuma, picarones y Pavlova de frutos rojos, entre otros.