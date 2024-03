Kim Kardashian bromea sobre desaparición de Kate Middleton y la tunden por “insensible”

Kate Middleton no abandona las tendencias en redes sociales ante los cuestionamientos de los seguidores de la casa real de Inglaterra sobre su paradero debido a su ausencia por más de 70 días. En medio del huracán de especulaciones ha quedado salpicada Kim Kardashian.

La socialité ha decidido meterse en las aguas agitadas que enfrentan la realeza británica, ante la desaparición de la monarca y los errores cometidos en cuanto a la comunicación de los hechos; y ha sido duramente criticada por sus palabras.

La broma de Kim Kardashian ante ausencia de Kate Middleton

Kim Kardashian no se ha querido quedar sin formar parte de los comentarios de incertidumbre por la desaparición de Kate Middleton, por lo que decidió usar su cuenta en Instagram para dejar un mensaje sobre la situación que enfrenta la real.

“De camino a encontrar a Kate”, escribió en su publicación mientras posaba con su melena rubia, accesorios brillantes y un look compuesto por unos pantalones de campana negros hechos de cuero con adornos y una camiseta del Up In Smoke Tour que reunió en el año 2000 a raperos de la época como: Dr. Dre, Snoop Dog, Ice Cube, Eminem, Proof o MC Ren, entre otros.

Aunque la empresaria ha intentado convertirse en una aliada para la esposa del príncipe William, su comentario ha calado de la peor manera en redes sociales, por lo que los comentarios de rechazo no han tardado en aparecer, pues consideran que es una falta de respeto y la tildan de “irrespetuosa” ante la delicada situación y preocupación por parte de los seguidores de Kate.

“Nada como una celebridad que supuestamente odia los rumores, difundiendo rumores”, “Kim imagina que te trollean y se burlaran de ellos después de que te robaran en París? Chica, quita esta insensible publicación”, “Esto ni siquiera es gracioso, de mal gusto”, “Burlarse de una mujer que tiene un problema médico es tan bajo”, han sido algunos comentarios.

Pese a que distintos internautas le han recomendado eliminar su publicación ante lo delicado del tema, ella ha preferido ignorar las criticas y algunas de sus hermanas como Khloé Kardashian la han acompañado con comentarios en forma de burla.

“En mi camino para averiguar cómo llegaste tan alto”, escribió en la publicación.

Pese a los señalamientos, hay quienes han aplaudido a Kim por su sentido del humor y la han defendido de los ataques de algunos usuarios.