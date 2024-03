Belanova superó las expectativas y pintó de ‘rosa pastel’ el Vive Latino

Desde hace varios días, Belanova ya estaba en boca de todos por su esperado concierto en el Festival Vive Latino que se realiza este 16 y 17 de marzo, en la Ciudad de México.

La agrupación tapatía venía de algunas críticas a sus conciertos anteriores, que señalaban que no sonaban bien en vivo.

Belanova pintó de rosa pastel el Vive Latin (Foto: Ocesa/Liliana Estrada)

Una de las sorpresas de la noche fue la presencia de Mon Laferte, quien cantó junto a Denisse Guerrero.

sus voces omg??? Denisse de belanova y mon laferte sirvieron voz, urge colaboración del junte más iconico del año!!!pic.twitter.com/MFeg0UJkiK — ᴀ̄ɴɢᴇʟ (@supermercaado) March 17, 2024

Denisse, Richie y Edgar , lograron acaparar las miradas en el festival con un concierto lleno de nostalgia.

“Belanova y Denisse son la prueba de que puede parecer tu momento pero no serlo porque el futuro que te espera es más hermoso que el presente y me encanta verlo sucede”, “Las cosas del Vive ayer, sin cuentos y directos: - Belanova estuvo buenísimo, todos conectaron y disfrutaron. Que Dios los bendiga siempre”, “No mmmammmsss podría decir que fue la cápsula del tiempo!!!! Chulada de época. Gracias totales”, “Si envidio a los que ayer vieron a Belanova”. “Que paz tener a Denisse de vuelta... y no decepciona además, esta potente la morrilla que perro looksazo traía”, comentaron algunos internautas

La banda nació en Guadalajara en el año 2000 y marcó a la generación millennial con sus letras pegajosas y ritmos efervescentes. Canciones como Rosa Pastel, Por ti, o Cada que, son algunos de sus temas más recordados y se han vuelto una especie de himnos.

Me da mucho gusto que estén recibiendo tan bien el regreso de Belanova, pero me da más gusto por aquellos que no tuvieron la desgracia de escucharlos hace más de quince años cuando- Dios santo, su sonido en vivo era muy, MUY distinto. Ahorita suenan bastante BIEN. Bien por ellos. — CHOG! (@YayoGutierrez) March 17, 2024

Y el momento más esperado de la noche.



BELANOVA. pic.twitter.com/rH6uux56Nd — McCartney (@Michel_mts) March 17, 2024

