“¿Usaste la misma ‘app’ que la princesa Kate?”: acusan a Khloé Kardashian de editarse en foto

Khloé Kardashian ha acaparado titulares en los últimos días, pero no por su vida personal, sus espectaculares looks ni sus éxitos como empresaria, sino por la publicación de una nueva fotografía.

A través de su perfil en Instagram, Kardashian publicó un retrato el 14 de marzo en donde aparece posando con Erin Paxton, quien fuera gerente de producción de Keeping Up With the Kardashians.

En la instantánea, la celebridad de 39 años mira hacia la cámara sentada desde un sofá blanco; mientras, su amiga modela detrás de ella con una sonrisa. “Yo y mi Paxy… PP”, escribió en el post.

La publicación de la cofundadora de Good American rápidamente se llenó de comentarios de muchos de sus más de 310 millones de seguidores acusándola de editar su rostro en esta imagen.

Khloé Kardashian fue criticada por supuestamente editar su rostro en esta foto | (Instagram: @khloekardashian)

Critican a Khloé Kardashian por supuestamente editar su rostro en nueva foto

De hecho, algunos aseguraron que estaba aparentemente tan alterada que no lograron reconocer a la estrella de realities y hasta compararon su caso con el reciente escándalo de Kate Middleton.

“Dios mío, no reconocí a Khloé por unos segundos, pensé que era Denise Richards”, comentó una internauta. “¿Por qué no puedes ser tú? TODOS sabemos que esto está filtrado”, dijo otro usuario.

“¿Usaste la misma app que la princesa Kate?”, preguntó un tercero haciendo referencia a la polémica que recientemente protagonizó la princesa de Gales por editar un retrato con sus hijos.

“Cuando era niña solía arrancarle la cabeza a mi Barbie y ponérsela en otros cuerpos. Eso es lo que esto me recuerda”, apuntó un cuarto. “Creo que ella no es Khloé, ¿alguien sabe quién es?”, señaló un último.

“Filtrada por los dioses”, “¿Quién es esa?”, “¿Khloé está en la habitación con nosotros?”, “Estás sacando una foto tipo Kate”, “¿Por qué su cara no se alinea con su cabeza?” y “Khlo, te amo, pero bórrala antes de que todos se den cuenta de que esta no es tu cara” son otros comentarios.

Asimismo, hubo usuarios que no creyeron que la imagen de la madre de True y Tatum estuviera editada, sino que opinaron que la famosa en realidad se habría hecho algunos retoques estéticos.

“¡Dios mío! Deja ya los cambios de rostro semanales. Me pregunto cómo te reconocen tus hijos. Qué manera de confundirlos. ¡Ni una sola cosa natural en su rostro! Perturbador”, criticó una.

Eso sí, también recibió muchos halagos. “Toda una belleza”, “Te ves genial con esa banda”, “¿Podemos hablar de lo BONITA que te ves?” y “Absolutamente sexy” son piropos que recibió.

Hasta el momento, Khloé Kardashian no se ha pronunciado ante las críticas, pero esta no es la primera vez que ha sido atacada en sus redes sociales por el uso de Photoshop en sus publicaciones.

En abril de 2021, luego de una imagen suya sin editar se filtrara en las redes, la celeb reconoció en un post que le encanta “un buen filtro, una buena iluminación y editar aquí y allá”.

“De la misma manera que me maquillo, me hago las uñas o uso un par de tacones para presentarme al mundo como quiero que me vean y es exactamente lo que continuaré haciendo sin pedir disculpas”, dijo.

“Mi cuerpo, mi imagen y cómo elijo lucir y lo que quiero compartir es mi elección. Ya no le corresponde a nadie decidir o juzgar qué es aceptable o no”, sentenció.