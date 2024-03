“Su estilista la odia”: destruyen a Sydney Sweeney por usar el atuendo “más extraño” en una alfombra roja

Sydney Sweeney La estrella de Anyone But You sigue sumando éxitos a su carrera (Instagram)

Desde sus primeros papeles en Euphoria y The Handmaid’s Tale, hasta la exitosa comedia romántica Anyone But You , Sydney Sweeney ha demostrado un talento excepcional y una versatilidad sorprendente. Si bien muchos creerían que no podría salir de ciertos papeles por su exuberante físico, ella ha demostrado una capacidad camaleónica para sumergirse en una amplia gama de personajes y emociones con una autenticidad impresionante.

La actriz sigue acumulando éxitos y ahora está por estrenar su nueva película, Immaculate, la cual ya ha desatado altas expectativas. Eso sí, su más reciente look en la alfombra roja de la premier no fue bien recibido e incluso algunos señalaron que “debió asesorarse mejor”.

El criticado look de alfombra roja de Sydney Sweeney

Hace apenas unos días, Sweeney fue alabada por sus looks en la alfombra roja de los Premios Oscar y en la fiesta Vanity Fair posterior a la ceremonia. Aún cuando este último dividió opiniones por ser “demasiado atrevido”, se convirtió en tema de fascinación por la elegancia con el que lo portó.

Recomendados

Ahora, en la premier de Immaculate en Los Ángeles, Sydney vistió literalmente una obra de arte. Se trató de un llamativo top escultórico de Balmain hecho de tela de flores blancas y un par de brazos alrededor de su cintura para sostener el ramo. lugares.

La actriz combinó con un par de pantalones negros de pierna ancha con un dobladillo extra largo que cubría sus pies. Para su cabello, Sydney llebó su peinado hacia atrás con un estilo húmedo y una paleta de maquillaje muy natural con un labio rosa pálido. En sus orejas había un par de pequeños aros de oro.

Su atuendo desató todo tipo de comentarios en redes sociales incluyendo de aquellos que no temieron decir que “odiaron su look”.

“Ese vestido no es impresionante. Es estúpido”. “Ella es hermosa sin tener que estar usando esas ropas”. “Su estilista es su peor enemigo”. “Su estilista debe odiarla” . “Los diseñadores ya se están quedando sin ideas”. “Por qué se viste tan horrible??”. “Quien haya vestido a esta chica debe ser su peor enemigo”, se lee.

La actriz de Anyone But You es indudablemente hermosa pero en redes sociales internautas se han encargado de ser crueles con ella, eñalando no sólo sus looks sino sus rasgos físicos como sus ojos “dormilones” (como los califican) y sus grandes senos. Por supuesto, Sydney no tiene tiempo de hacer caso a las críticas destructivas pues ella está concentrada en seguir cosechando éxitos y demostrar que no es “una rubia más” en Hollywood.

Sydney Sweeney ya estaba trabajando en su nueva película desde hace años

Según ha trascendido, cuando se emitió la segunda temporada de Euphoria a principios de 2022, Sydney ya estaba trabajando en Immaculate. “Ya tenía el guión, así que estaba muy emocionado de ver las reacciones de todos a la segunda temporada de Euphoria y que todos dijeran: ‘¡Una película de terror! ¡Danos una película de terror!’”, dijo Sweeney a The Hollywood Reporter en el estreno de la película en Los Ángeles en el Beyond Fest. “Yo estaba como, ‘¡Sólo espera! Tengo algo reservado para ti’. Lo guardé durante mucho tiempo”.