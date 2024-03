La actriz de cine para adultos que se dedicará a ser árbitra

Una sorpresiva decisión tomó la actriz de cine para adultos Elisa Sanchez. La mujer informó que se alejará de la industria pornográfica para cumplir un sueño: ser árbitra de fútbol.

La mujer, la cual tiene un enorme fandom a sus espaldas, relato que tiene un temor que la frena al momento de tomar esta decisión: cómo será juzgada en el capo de juego.

“Siempre fue mi sueño de niña, pero la vida me hizo olvidarlo. Me propuse que este año me apuntaría y por fin empezaría mi curso para ser árbitra de fútbol”, comentó

Ya tiene experiencia

Fue en el 2020 cuando cumplió con la labor de colegiado en un partido benéfico en la ciudad de Queimados. En esa ocasión, el objetivo del cotejo era recolectar alimentos para distintas organizaciones benéficas que fueron perjudicadas por la pandemia del coronavirus.

“Recuerdo con mucho cariño este día tan especial de mi vida. Estaba cumpliendo un sueño, aunque no oficialmente, pero pude probar lo que es ser árbitro en el campo”, explicó sobre aquel día Sanches.

Un hito en el Rey de los Deportes

Si Sanchez logra acabar su curso y ejercer como juez central sería la primera actriz para adultos cumpliendo este papel.

“Sería un sueño hecho realidad. Confieso que a veces me pregunto si los jugadores y el público me respetarían. Soy mujer y ex estrella del porno, así que tengo que estar preparada para cualquier cosa, pero aún así estoy estoy muy emocionada. Ya di mi primer paso, que fue elegir mi escuela y mi organización financiera”, concluyó