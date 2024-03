¿Quién era La Gilbertona, influencer que falleció a los 88 años?

Luego de diversas complicaciones derivadas de una neumonía, La Gilbertona falleció la mañana de este 14 de marzo, así lo dio a conocer uno sus amigos más cercanos a través de redes sociales, dejando como resultado un sinfín de muestras de apoyo de sus seguidores.

También te puede interesar: Fallece La Gilbertona, influencer de la comunidad LGBT+

Pavel Moreno, representante de Gilberto Salomón, confirmó la noticia, además de revelar algunos detalles de los servicios funerarios que llevarán a cabo para despedir al influencer.

“Plebes, Gilberto falleció hace más o menos una hora, ahora sí ya pueden decir que Gilberto falleció. Será velado en la funeraria Moreh de aquí de Culiacán, Sinaloa. Para que las personas estén enterados”, declaró.

Recomendados

La Gilbertona

¿Quién era La Gilbertona?

La vida de Gilberto Salomón cambió radicalmente desde hace unos años por el contenido que comenzó a circular con su imagen en redes sociales, por lo cual en poco tiempo se convirtió en unas de las figuras más populares de redes sociales, captando la atención de los usuarios por su personalidad.

Mediante programas de podcast, La Gilbertona habló abiertamente de algunos capítulos de su vida, especialmente relacionados con su llegada a Estados Unidos, en donde comenzó a dedicarse a la prostitución.

“Mi vida fue muy p***. Yo trabajé en todititos los burdeles del norte, todo. Nomás que yo tenía una estrategia, que yo no salía con nadie a dar la vuelta, ni me invitaban a comer, yo no salía con nadie. A lo que me dedicaba y a lo que funcionó”, comentó

La Gilbertona (Instagram)

Al respecto de la popularidad que ganó en redes sociales, diversos usuarios comenzaron a expresar su tristeza por la partida de La Gilbertona, tomando en cuenta que se ganó el cariño de sus seguidores con su historia de vida y con su peculiar personalidad.