Ludwika Paleta contó los penosos incidentes en su boda, ¡hasta recurrió a una ambulancia!

La película “Noche de boda”, protagonizada por los actores Ludwika Paleta y Osvaldo Benavides ya está en cartelera desde este 7 de marzo, y los artistas están haciendo gira de medios para promocionar la cinta que promete sacar carcajadas y también dejar una excelente reflexión. Por eso, la actriz no dudó en contarle a Karla Díaz, en su podcast Pinky Promise, sobre su sorprendente boda.

Paleta y Benavides compartieron anécdotas divertidas que vivieron durante los 40 días en los que filmaron la cinta, así como los desafíos que tuvo la producción, pues se desarrolló en una playa y el lugar debió reunir ciertas condiciones. Ambos detallaron sobre los retos que implicó tener el vestido de novia impecable en todo el tiempo de grabación.

Ludwika explicó que se diseñaron tres vestidos de novia iguales, dos de ellos para el rodaje y uno que lo regalarán pronto. Los trajes fueron diseñados por la modista mexicana de Mérida, Vero Díaz, quien cumplió con todos los requerimientos que le pidió la actriz.

“Me voy a poner durante 40 días en la playa y necesito que sea suave, que no me dé calor, que sea delgadito, que no me apriete demasiado, que no pique, y una serie de cosas que yo necesita prácticas porque, sino me iba a volver loca. ¡No te conté cómo acabaron!, en especial uno: traía arena, ramas, la cola arrastraba todo a su paso.... Cuando entraba en escena decían: ‘Ahí viene el vestido”.

Osvaldo afirmó que no se inspiró en historias cercanas para escribir la película, pues a modo de broma aseveró que solo ha ido a “bodas de pura gente bien portada”, pero al consultarle a Ludwika si había estado en una fiesta como la de la película o semejante, pues contó lo que vivió en la suya con Emiliano Salinas en el 2013, a la que asistieron grandes personajes de la farándula y también de la política.

“Mi boda fue divertidísima, cómo me la gocé. Todo era divertido, bailé, bailé y bailé, o sea, no me senté en toda la noche y no salí de la pista en toda la noche. Fue en Mérida (México), en una hacienda. Todo era muy divertido, todos nos la estábamos pasando muy bien”. Pero, como en todas las bodas, siempre algo sale mal, se escapa de las manos y al suya no fue la excepción.

La celebridad señaló que lo más random “fueron unos borrachos que se cayeron. Hubo una ambulancia afuera porque tenía una amiga embarazada a punto de dar a luz y ella no fue la que usó la ambulancia, la usó otra persona, y también se agarran a golpes a arriba de una mesa entre novios, dos hombres se agarraron y se golpearon”, detalló entre risas. Y acotó: ¡Qué bonitas amistades, qué bonita familia!