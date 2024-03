¿Es infiltrada? Acusan a Geraldine Bazán de entrar a LCDLF con ‘chícharo’ y le auguran fin a su carrera

Geraldine Bazán se sumó a la lista de artistas que integran La Casa de los Famosos tras las distintas salidas que ha tenido el reality y se ha convertido en la gran sensación del momento, al tratarse de una de las actrices más queridas en México y con larga trayectoria.

En medio de las criticas que ha recibido Telemundo luego que Thalí García asegurara que fue drogada durante su estadía en la casa, ahora la cadena de televisión ha dejado atrás las criticas con sus nuevos ingresos, pues además de Geraldine se sumó Patricia Corcino a la cuarta edición.

Sin embargo, son muchas las opiniones divididas que han aparecido en redes sociales tras el ingreso de Geraldine, pues hay quienes agradecieron su llegada y otros quienes le pidieron no entrar por varios motivos.

Las polémicas y enfrentamientos no cesan dentro de La Casa de los Famosos pese a que han sido varios los participantes eliminados.

Bazán y Corcino ingresaron al reality para suplir las bajas inesperadas de Carlos Gómez, quien fue expulsado por golpear a otro participante; y de Thalí García, quien se fugó a mediados de febrero.

Espectadores han acusado a la producción de manipular y han criticado el comportamiento tóxico de los distintos participantes ante las peleas que se han presentado, por lo que aseguran que Geraldine verá su carrera afectada ante la mala imagen que ha tenido el programa.

Además, la actriz ha sido tildada de ser una infiltrada por presuntamente entrar con un chicharo, un diminuto dispositivo electrónico que en la industria de la televisión es usado para establecer una comunicación entre la producción y un conductor o actor.

“Ella entró con instrucciones de desestabilizar cuarto tierra y así cambiar el ritmo del juego”, “Miren a cuarto tierra lo va a destruir desde adentro.y Geraldine es el caballo de Troya”, “No entiendo que les sorprende de telefraude ellas entraron con libreto en mano todo está preparado”, “Este es el fin de su carrera”, “Ella no está para este tipo de programas, afectará su imagen”, “Ay no Geraldine no te rebajes con esa gente”, han sido algunos comentarios en redes.

Sin embargo, otros aseguran que los integrantes usan un chícharo previo a ingresar a la casa, solo que a la actriz se le olvidó quitárselo al cruzar la puerta.