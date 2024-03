No sólo Eiza Gonzalez, esta mexicana también triunfa en Hollywood: estrenará película con Vanessa Hudgens y Will Smith

No es ningún secreto que Eiza González es una de las mexicanas que está brillando a lo grande en Hollywood, acumulando una larga lista de proyectos que incluye Alita: Battle Angel, She’s Missing, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, Paradise Hills (las tres de 2019), Bloodshot (2020), Descuida, yo te cuido (2020), Godzilla vs. Kong (2021), Ambulance (2022) y próximamente The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Sin embargo, existe otra mexicana que quizá ha pasado más desapercibida pero que también está triunfando en las grandes liga, no sólo por los proyectos en los que se está involucrando sino las estrellas con las que se está codeando.

Se trata de Paola Núñez, quien conquistó como Bárbara Bazterrica en la telenovela Amor en Custodia. Desde hace años, la actriz se alejó de las telenovelas para aventurarse en proyectos de formato serie como La Reina del Sur, Resident Evil y La caída de la Casa de Usher y es ahora que dará un gran salto a la pantalla grande al lado de Vanessa Hudgens y Will Smith.

Paola Núñez triunfa en Hollywood al lado de grandes estrellas

Al igual que Eiza, Núñez acumula varios proyectos exitosos en su haber, aunque se ha involucrado más en el formato serie. Es así como la actriz ha sido parte de La reina del sur, La Caída de la Casa Usher y Resident Evil, destacando con su belleza, talento y gran presencia. La cinta en la que estará actuando al lado de Vanessa Hudgens y Will Smith se trata de nada más y nada menos que Bad Boys 4, la cual marca un hito para las tres estrellas.

Por un lado, este fue el último gran proyecto de Hudgens antes de su embarazo, el cual anunció de forma sorpresiva durante la 96 entrega de los Premios de la Academia. Por otro, la cinta será el regreso de Will Smith a la pantalla grande luego del escandaloso encuentro con Chris Rock durante la pasada entrega del Oscar que le valió un veto por diez años de la ceremonia.

Si bien el desafortunado incidente no debe quedar en el olvido, Smith está listo para su próximo gran estreno, el cual es uno de los más esperados por los fanáticos.

“¡Terminada! Siempre es pura magia cuando estoy con mi compañero. ¡Nos vemos el 7 de junio para @BADBOYS 4!” así Smith describió una foto en Instagram en la que aparece junto a Martin Lawrence.

Por su parte, Núñez y Hudgens también estuvieron compartiendo sus propias instantáneas en las que muestran un poco de lo que vivieron detrás de escena y con las que también dejaron claro la gran amistad que han forjado dentro y fuera del set.

“Ammo team is back!!!”, escribió Paola en una publicación.

“¡Buenos tiempos! Otra película de Bad Boys plos libros”, se lee en la publicación de Vanessa.

Cabes destacar que Núñez no ha sido la única mexicana que ha triunfado en la famosa franquicia ya que en la tercer entrega, Bad Boys for Life, Kate del Castillo tuvo el papel de una narcotraficante llamada Isabel Aretas, quien pone a prueba a Smith.

La primer entrega de Bad Boys se estrenó en 1995, seguida de Bad Boys 2 en 2003. La tercera película de la franquicia, Bad Boys for Life, se estrenó el 14 de enero de 2020, dejando el paso abierto para esta cuarta entrega que ya ha sido filmada.