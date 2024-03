La verdad detrás de la pelea de ‘La Chilindrina’ y ‘El Chavo’: “Fue muy duro distanciarme”

Varias generaciones en México y Latinoamérica crecieron con La Vecindad de El Chavo del 8. Personajes como La Chilindrina, Don Ramón, Quico, La Bruja del 71, el Profesor Girafales, Doña Florinda y el Chavo se convirtieron en un fenómeno.

Todo este equipo que marcó la cultura de muchas generaciones fue conformado por el gran creador, Roberto Gómez Bolaños (Chespirito), quien hizo un trabajo creativo y de unión entre los personajes que se reflejo en las pantallas de televisión de la época.

Pero no todo fue felicidad en la vecindad de El Chavo, con los años las polémicas y discusiones se hicieron presentes dentro de ellos y la distancia empezó a notarse.

Recomendados

No hubo acercamiento con Roberto Bolaños

Sobre esa distancia recientemente habló María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como La Chilindrina, en entrevista con Matilde Obregón, donde abrió su corazón y dijo lo duro que fue para ella vivir la muerte de Chespirito.

María Antonieta precisó que fue un capítulo muy difícil ya que se encontraba distanciada de Roberto por los problemas legales que surgieron con su personaje La Chilindrina, tanto que ambos trataban el tema a través de sus abogados. Nunca buscaron un acercamiento, un acuerdo o una reconciliación.

“Muchísimo. Fue muy duro para mí y lo más duro es que ya no volvimos a tener contacto desde un pleito que hubo antes, pero no fue directamente conmigo, sino por los abogados por el personaje. entonces sí me dolió muchísimo”, dijo la actriz sobre Bolaños.

De los personajes que han muerto a los largo de estos años, María Antonieta recuerda con mucho cariño a quien fue su padre en la serie, Ramón Valdés (Don Ramón) y destacó que su muerte le había dolido mucho más que la de Bolaños, pues con él había llevado una relación más cercana y siempre se trataban con mucho cariño.

“Pero al que sentí mucho más fue la muerte de Ramón Valdés, porque Ramón y yo sí nos seguíamos viendo con muchísimo cariño. Él nunca me decía ‘Toni’ o María Antonieta, me decía ‘mijita’, siempre fui su hijita”, recordó.

Ni Quico ni Doña Florinda

Dejó claro que Édgar Vivar fue su mejor amigo dentro de ese elenco y con Juan Carlos Villagrán nunca pudo entablar una amistad.

“Con Quico nunca tuve una gran amistad. Me gustaba mucho su personaje porque era muy simpático, pero nunca tuvimos gran amistad”.

De Florinda Meza también comentó que “nunca hubo una amistad y a la fecha menos”. Precisó que si Doña Florinda la buscara, ella respondería. “No creo que a ella le interese ni a mí tampoco”.