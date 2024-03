Eduardo Santamarina estrena look rubio y le llueven las criticas por “ridículo”

Luego de las habladurías que aparecieron hace unas semanas, sobre un posible divorcio entre Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva, los actores han terminado de callar a los haters con la celebración de su aniversario de bodas número 15 por lo que tuvieron un romántico fin de semana.

La pareja que se conoció al protagonizar la telenovela ‘Yo amo a Juan Querendón’, presumieron fotos y videos en redes sociales de su gran día de spa y lo que no se esperaba era el nuevo cambio de look del actor que ha dado de qué hablar en redes sociales.

Fue en 2009 cuando ambos llegaron al altar y desde entonces han formado una linda familia con sus cinco hijos: Romina, Sebastián (fruto de la relación de Mayrín con Jorge Poza) Eduardo, Roberto (nacieron del matrimonio de Eduardo con Itatí Cantoral) y Julia.

“Un fin de puro amor a lado de mi Eduardo Santamarina. En el mejor lugar para escaparte en esta ciudad… Noche de bodas XV… Te amo tanto”, escribió la actriz.

Así luce Eduardo Santamarina con su nuevo look rubio

Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina se han llenado de elogios y felicitaciones por la celebración de su amor, pero en medio de la publicación ha quedado expuesto la nueva transformación del galán de telenovelas, quien dejó atrás su pelo castaño y se convirtió en rubio.

A sus 54 años, Santamarina apareció con un rubio platinado , estilo que ha causado distintas reacciones entre quienes lo elogiaron al asegurar que le le queda bien el color y otros que lo criticaron por lucir como un “chavorruco” y le pidieron volver a su color natural.

“Qué hermoso look. Eduardo te queda bien, guapote”, “Guapísimo te ves”, “Me encantó el nuevo look de Eduardo”, “Me gusta, pero te prefiero con el otro color”, “Me gustas más castaño”, “Que ridículo se ve”, “Ahora se cree un chavorruco”, “Ay no cuando no aceptan el paso de los años” expresaron algunos usuarios en Internet.

Pese a las criticas y señalamientos, el actor disfrutó de su aniversario con su esposa y dejaron claro que están más enamorados que nunca.