Pepe Aguilar asegura que su hija Ángela lo ha superado: “No hay mejor halago”

Pepe Aguilar se ha convertido en uno de los artistas más reconocidos del regional mexicano, y a pesar de ser el hermano mayor, también es la cabeza de la Dinastía Aguilar, la cual se dio a conocer gracias a la carrera de su padre, el fallecido Antonio Aguilar.

Algo que destaca es que su hija menor Ángela Aguilar ha logrado superar el éxito que ha tenido, hecho que el propio cantante ha aceptado.

¿Qué dijo Pepe Aguilar sobre su hija Ángela?

Pepe Aguilar ha compartido que lugar de sentirse molesto cuando lo identifican como ‘el papá de Ángela’, lo considera un elogio. Según sus palabras, no hay mayor cumplido para un padre que ver que sus hijos han superado sus logros.

Recomendados

De acuerdo con la información publicada por el portal de Mezcalent, durante una entrevista en el programa de radio de Joaquín López Dóriga, el cantante mencionó que la joven cantante ha alcanzado reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional, debido al notable compromiso que demuestra en cada uno de sus proyectos.

“Ahora me identifican como el papá de Ángela Aguilar y eso está bien. No hay mejor halago a un padre que el que sus hijos lo superen y no tengo la menor duda de que Ángela tiene con qué, porque ya lo logró. Tiene con qué hacer historia en su carrera y en su vida personal”, expresó el cantante.

Tienen una gran relación padre e hija

Aguilar, reconocido por su trayectoria musical, no solo elogió el talento de Ángela, sino también su dedicación incansable a la música. Señaló que la joven cantante ha conquistado tanto la escena nacional como internacional gracias a su compromiso excepcional con cada proyecto que emprende.

La relación entre Pepe y Ángela trasciende los escenarios, destacando una complicidad y apoyo mutuo en sus respectivas carreras. Aguilar elogió el talento innato de su hija, subrayando cómo la joven ha labrado su propio camino en la música con dedicación y autenticidad.