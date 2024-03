Este es el verdadero problema de los ‘d3snud0s’ de Margot Robbie y Vanessa Hudgens en los Oscar

La entrega 96 de los Premios de la Academia estuvo llena de momentos icónicos, además de aquellos que muchos esperaban como el que Oppenheimer arrasara con ocho victorias, incluidos los premios a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor y Mejor Actor de Reparto, además de que la interpretación en el escenario de I’m Just Ken por parte de Ryan Gosling y el elenco masculino de Barbie se convirtió en uno de los favoritos, aunque finalmente fue What Was I Made For, de Bilie Eilish y Phineas, la canción ganadora.

Emma Stone ganó el premio a la Mejor Actriz por su papel en Poor Things y Japón fue la gran sorpresa de la noche al llevarse dos galardones, uno a Mejor Animación con The Boy and The Heron y otro a Mejores Efectos Visuales por Gozilla Minus One.

Si bien los premios son lo más importante de la noche, los looks de las celebridades son los que finalmente dan de qué hablar por días ya que calificarlos se ha convertido en una de las actividades favoritas tanto para cinéfilos como amantes de la moda.

Estrellas como Emily Blunt, Emma Stone, Ryan Gosling, Lupita Nyongo, Anya Taylor-Joy, John Krasisnki, Chris Hemsworth y muchos más se llevaron el premio a los mejor vestidos pero dos celebridades se convirtieron en comidilla por sus arriesgados looks, lo cual a su vez dejó al descubierto algo que no debe volver a pasar.

Los looks ‘d3snud0s’ Margot Robbie y Vanessa Hudgens

Margot Robbie había sido muy alabada por sus looks con los que hizo alarde de su protagónico en la película de Barbie sin embargo, el gran cierre de su año Barbiecore terminó “mal” por el atuendo que eligió para la fiesta Vanity Fair después de la ceremonia del Oscar.

La actriz que durante la alfombra roja previo a la ceremonia desfiló con un vestido largo de lentejuelas negras de la colección FW24 de Versace, sorprendió al cambiarse para lucir un corset vintage dorado de Thierry Mugler, de la colección de primavera de 1996 del diseñador, con una elegante capa de seda dorada que envolvía sus brazos con gracia. Robbie presindió de los pantalones y faldas, lo que hizo que muchos criticaran su “atrevimiento” de dejar al descubierto sus piernas “como si fuese presentación de circo” o “traje de baño”.

Lo mismo sucedió con Vanessa Hudgens, quien primero soltó tremendo bombazo de su primer embarazo con un vestido negro de cuello alto de Vera Wang que enmarcó su barriga. Como la protagonista era precisamente ésta, complementó simplemente con joyas, incluidos aretes, un collar y algunos anillos.

Sin embargo, para su look post ceremonia, Hudgens se dejó ver con un vestido negro transparente de Alberta Ferretti llevando debajo sólo unos calzoncillos diminutos y atrevidos, así como un sujetador sin tirantes.

Sobre ambas, en redes sociales sólo se pueden leer comentarios señalando que sus elecciones de looks “al d3snud0″ fueron “de mal gusto” y que “no era necesario salir así”.

Esto se diferencia de las reacciones que tuvo John Cena, quien salió sin ropa en el escenario, en plena ceremonia, como parte de una protesta. Aunque claro, todo terminó en risas porque se justificó con que en realidad no estaba completamente d3snud0.

Here’s how John Cena went from fully naked (!!!) to partially clothed while costume design nominees reel played. Jimmy Kimmel really did help. #Oscars pic.twitter.com/dZPA7qmbgf — Chris Gardner (@chrissgardner) March 11, 2024

Y es que detrás del sobre estratégicamente colocado que sostenía al salir al escenario y que revelaba al ganador al mejor diseño de vestuario, Cena llevaba lo que se conoce en la industria como una “prenda de modestia”. Esta prenda, ampliamente utilizada en producciones de cine, televisión y teatro, se emplea para cubrir las partes privadas de los actores cuando una escena requiere que el intérprete aparezca como si no tuviese nada puesto.

¿El problema? Que mientras a Vanessa y Margot las acusan de “inmorales” o de “querer llamar la atención”, a John Cena le aplauden y lo llenan de piropos y comentarios alabando su escultural figura.