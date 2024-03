Evelyn Beltrán rompe silencio y revela cuando finalizó su relación con Tony Costa

La modelo mexicana Evelyn Beltrán y el bailarín, Tony Costa, sorprendieron a los fans tras anunciar a través de sus redes sociales su ruptura amorosa. La relación entre esta ex parejita inició en octubre del 2021, durante una clase de zumba que el español estaba impartiendo en Austin, Texas, donde residía la también influencer.

“No, ni conocía a Evelyn cuando yo acabé mi antigua relación que fue a finales de abril del 2021″, confesó Toni para ese entonces en una entrevista, asegurando que no le fue infiel a la actriz puertorriqueña, Adamari López. Por su parte, Evelyn dijo que tampoco le fue infiel a su ex, Timbo Domínguez, quien es el padre de su hijo.

Fue así, como este par de tortolitos comenzaron a coleccionar inolvidables momentos, recibieron el año nuevo 2022 juntos en un viaje a La gran Manzana, celebraron su primer San Valentín en el mismo año, disfrutaron el cumpleaños número 27 de la mexicana, su debut oficial en las redes sociales, entre otros.

Evelyn revela el verdadero fin de la linda historia con Toni

A través de sus cuentas oficiales de las redes, a mediados de febrero revelaron que luego de 2 años su romance llegaba a su fin. Ambos pidieron respeto y privacidad por su vida personal, y en ese momento no quisieron brindar más detalles de la causa de su separación.

Días atrás, Evelyn decidió romper el silencio y dio a conocer desde cuando terminaron. En una sesión de preguntas y respuestas, la modelo abrió una caja de pregunta para sus seguidores por Instagram, y al ser cuestionada por un internauta sobre dicho tema, ella respondió que a 4 meses de haber terminado con Toni se siente en paz.

“Pasé por muchas cosas, pero todo eso me hace más fuerte. En su momento no entendía por qué era todo el mundo en mi contra cuando yo no hice nada más que enamorarme y dar todo lo que llevaba en el corazón”, señaló la también empresaria, al tiempo que informó que ellos se separaron a finales de octubre del pasado año y habían acordado no anunciar nada en ese momento.