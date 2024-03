Eduardo Yáñez habla sobre sus fotos en ropa interior, “tuvieron mucho éxito”

Eduardo Yáñez, destacado actor de televisión, se volvió tema de conversación recientemente al compartir unas fotografías en sus redes sociales que generaron controversia entre sus seguidores. Ahora, el actor ha decidido abordar el tema en una entrevista, revelando la razón detrás de su decisión de publicar dichas imágenes.

La razón por las que Eduardo Yáñez publicó las fotografías

En una entrevista realizada para el programa de entretenimiento ‘El Gordo y la Flaca’, el famoso actor de telenovelas compartió la razón detrás de su elección de publicar las fotografías.

“Yo estaba nadando, me invitaron a nadar a una piscina y hace dos años que no tocaba el agua, estaba disfrutando mucho de esa natación, de ese momento de ejercicio, y me tomaron una foto y yo la subí, y entonces empezaron, la gente que me quiere pues ‘muy bien’, y no hubo los haters, ya sabes, uno que otro que dijo que ‘tenía patas de pollo’, entonces me enchilé”.

Por otro lado, el actor afirmó que la principal razón que lo impulsó a compartir las fotos fue la lectura de críticas sobre su apariencia física. Este hecho lo llevó a darse cuenta de que, a pesar de su edad, sus piernas estaban bien tonificadas y que mantenía un buen estado físico en general.

“Al siguiente día estaba yo terminando de entrenar, me iba a bañar y me vi en calzones y dije ‘yo no tengo patas de pollo’, me tomé la foto, la subí y dije, ‘ahí les va sus patas de pollo’, y bueno, parece que tuvo mucho éxito”.

Las imágenes de Yáñez captaron rápidamente la atención de los internautas, quienes de inmediato expresaron críticas hacia el actor por las fotos que había compartido, aunque otros buscaron defenderlo.

“Instagram, quítale la cuenta este señor, es contaminación visual”.

“Tu sigue publicando lo que quieras, que a la gente nunca se le da gusto, te ves muy bien”.

“¡Buen logro hermano! Se ve fácil, pero hace falta mucha voluntad y trabajo duro”.

“A su edad se conserva muy bien, mucho respeto por su gran esfuerzo en mantener su cuerpo”.