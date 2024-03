Regina Murguía confiesa quién sustituirá a Karla Díaz en JNS tras su decisión de dejar el grupo

Desde que en días pasados Karla Díaz anunciara su retiro de JNS, para dedicarse a su familia y finalmente cumplir con su anhelado sueño de convertirse en madre, muchos rumores han surgido con respecto a esta decisión, entre ellas, conflictos internos entre las integrantes de la agrupación.

Al respecto Regina Murguía, fue abordada por los medios de comunicación y rotundamente negó los rumores de un conflicto en JNS, ha dicho que la salida de Karla la han sentido como una especie de duelo, aunque no descarta que en algún momento la conductora de “Pinky Premier” regrese a los escenarios

“Difícil para todas, pero al mismo tiempo feliz, es duro, es un duelo, se va una parte de nuestras vidas (…) El grupo lo formamos nosotras cuatro, siempre vamos a estar juntas, no sólo arriba de los escenarios, en la vida. No nos separamos, sólo estamos divididas un poquito. Cuando una mujer siente esa necesidad dentro de sí, ¿por qué no? Parar todo, se vale todo en esta vida, entonces se lo festejo”, dijo Regina

¿Quién sustituirá a Karla Díaz en JNS?

A pesar de la salida de Karla Díaz, las actividades, compromisos y conciertos de JNS continuarán.

Regina descartó la probabilidad de que alguien más integre JNS en sustitución de Karla

“Ella es parte fundamental así como somos las demás, entonces no queremos en este momento meter a nadie porque no estamos supliendo a nadie. Solamente estamos poniendo una pausa, el grupo continúa, el proyecto es maravilloso, tenemos muchas sorpresas, muchos planes y Karla incluida siempre, solamente están su proceso”, añadió.