“Ha perdido mucho peso”: Los nuevos rumores sobre la situación de Kate Middleton

Los rumores entorno a la salud de Kate Middleton siguen impacientando al Reino Unido ante al poca capacidad de respuesta de la realeza británica, la cual ha dado pie a aumentar las habladurías y especulaciones entorno a lo que vive la princesa de Gales, tras presuntamente haber sido sometida a una cirugía abdominal a mediados de enero.

Son muchas las teorías que han aparecido para tratar de entender la ausencia de más de dos meses de la futura reina de Inglaterra y ahora un paparazzi ha aumentado la preocupación en las redes.

Se trata del español Diego Arrabal quien lanzó un video a través de su cuenta en Youtube explicando la situación de Middleton y las presuntas mentiras del Palacio de Buckingham.

La supuesta perdida de peso de Kate Middleton

Diego Arrabal se mostró intrigado por las mentiras que han lanzado desde la casa real británica entorno a Kate Middleton lo cual considera inaceptable y lo califica como un ridículo a nivel internacional.

“Son tantas mentiras las que han salido del palacio y ya los medios de comunicación van cogiendo posición y van diciendo ‘oye está bien que no informemos, esta bien que llegamos a un pacto de no agresión para no desequilibrar a Kate Middleton en un momento delicado, una cosa es esa y otra es que estén mintiendo, es que el Palacio no dice una verdad ni por equivocación… es una pena…” dijo.

Para él la cirugía ha sido una mentira y menciona la información suministrada por una periodista británica que asegura que la monarca estaría enfrentando problemas con su apariencia física al lucir muy delgado debido a su poca capacidad para ingerir alimentos.

Te recomendamos: El insólito gesto de la realeza al cancelar regreso público de Kate Middleton

“Habla otra periodista también con fuentes muy muy cercanas al palacio y dice ‘Kate Middleton se ha mantenido alejada del ojo público desde su cirugía abdominal desde el pasado 16 de enero para evitar preocupar a los fanáticos por su apariencia en medio de problemas de salud’, le dice una fuente cercana a esta periodista “no podía retener la comida y ha perdido una cantidad alarmante de peso’ dice la fuente ‘ni siquiera grabara un mensaje de video al público porque la reacción sería de gran conmoción y preocupación por su apariencia’”, contó.

Sin embargo, Arrabal hace mención sobre la presunta foto de Kate hace unos días al lado de su madre asegurando que está más hinchada que nunca, pero recordemos que esta postal ha dado de qué hablar pues aseguran que no se trata de ella, sino de su hermana Pippa Middleton.