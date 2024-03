Ésta es la película mexicana que debes ver si estás buscando un cambio en tu vida

En los últimos años, la industria del cine mexicano ha experimentado un renacimiento, con películas que han recibido reconocimiento internacional por la calidad técnica y narrativa de muchas de estas. Netflix ha apostado por agregar títulos nacionales a su plataforma, demostrando que es uno de sus grandes aciertos.

Mientras que producciones como Cindy la Regia se han colado en las listas de “las más vistas” en la plataforma, hay otras producciones que pasaron desapercibidas en su momento y hoy aparecen en el Top 10. Así que si estás buscando algo nuevo que ver, no puedes perderte El hubiera sí existe.

El hubiera sí existe Esta película mexicana tiene un mensaje de vida que te llegará al alma (Netflix)

Una cinta mexicana que te llegará al corazón

Dirigida por Luis Eduardo Reyes, El hubiera sí existe ha pasado a ser una de esas joyas cinematográficas que nos lleva en un viaje emocional a través del amor, el destino y las segundas oportunidades.

“Elisa vive en una burbuja y todo en su vida es predecible... hasta que su yo del futuro llega a agitarla un poco con un montón de aventuras. ¿Llegará también el amor? Ve todo lo que quieras”, reza la sinópsis oficial en Netflix.

La historia sigue a Elisa (interpretada por Ana Serradila), una joven introvertida que trabaja en una empresa de filtros de agua, donde pasa desapercibida. Ella teme salir de su zona de confort y sólo vive para su trabajo, lo que le ha hecho perderse de la vida.

El hubiera sí existe Esta película mexicana tiene un mensaje de vida que te llegará al alma (Netflix)

Las cosas dan un giro de 180° cuando recibe la visita de su yo del futuro, quien le aconseja que debe cambiar ciertos aspectos de su vida actual para no terminar como una solterona, infeliz y dueña de muchos gatos. Aunque al inicio no confía en aquella extraña mujer, no puede evitar sorprenderse con todo lo que sabe de ella por lo que se cuestiona si en verdad debe cambiar el rumbo de su vida si quiere ser feliz y encontrar el amor.

Aunque muchos podrán pensar que parece una comedia romántica mexicana cliché, en realidad es una historia que nos habla del poder del destino y las decisiones, así como de la importancia de vivir con valentía.

El hubiera sí existe Una película mexicana que tocará tu alma (Netflix)

Ana Serradilla y Christopher Uckerman son una mancuerna perfecta, lo que hace que cautiven al público conforme avanza su relación.

La cinta además cuenta con un elenco de primera, conformado por Ofelia Medina (Elisa adulta), José Carlos Femat (Roberto), Esmeralda Pimentel (Rosita), Nico Galán (Diego), Claudia Ramírez (Guadalupe) y Cynthia Rodríguez com Mariana.