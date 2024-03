Camila Cabello revela por qué no regresó con Shawn Mendes, tras Coachella

Camila Cabello abordó por primera vez la situación con su ex, el cantante Shawn Mendes, y reveló que, a pesar de intentar reavivar su romance, no lograron que funcionara. Aquí te contamos qué dijo la artista, y cómo fue la historia de amor entre ambos.

Recordemos que fue en la edición pasada de Coachella, en 2023, cuando se les volvió a ver juntos, lo que provocó diversos comentarios entre sus fans.

¿Qué dijo Camila Cabello?

La artista, con raíces cubano-mexicanas, expresó que cuando se trata de relaciones pasadas, no teme explorar si la conexión aún perdura.

En una entrevista en el podcast Call Her Daddy, Camila respondió a la pregunta sobre la posibilidad de reencontrarse con algún ex.

“Creo que se sabe, soy una fan... Lo apoyo, lo apoyé en el pasado”, expresó la cantante.

Cabello confesó por qué tomó la decisión de reencontrase con el cantante, a pesar de que ya habían terminado su noviazgo tiempo atrás.

“Siempre me preocuparé por él y lo amaré. Es una buena persona y tengo suerte porque algunas personas tienen exparejas horribles y él no. Es una persona realmente amable y buena. Nos dimos cuenta de que no teníamos que esforzarnos para que funcionara, está bien y somos muy buenos amigos”, expresó la cantante.

“No puedes prohibirme algo porque querré hacerlo aún más. Soy impulsiva. Fue un momento divertido y siempre lo apreciaré”, agregó.

¿Cómo fue su reencuentro?

La edición 2023 del festival Coachella dejó grandes sorpresas, destacando el reencuentro de Camila Cabello y Shawn Mendes, quienes sorprendieron al ser vistos juntos, luego de su repentina separación.

Después de que en noviembre de 2021 anunciaron su separación, y había pasado más de un año sin verse, los cantantes se reencontraron en el famoso festival de música.

En aquel momento, en redes sociales comenzaron a circular una serie de videos que mostraban a los artistas abrazados y besándose.

Luego del evento fueron captados juntos en diversas ocasiones, y todo parecía indicar que retomaron su relación.