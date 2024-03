Gisele Bündchen llora en entrevista al hablar de su divorcio con Tom Brady

(Michael Loccisano/Getty Images for Gaia Herbs)

El matrimonio entre Gisele Bündchen y el ex jugador Tom Brady fue una de las relaciones más mediáticas en Estados Unidos. Parecía ideal, perfecta, y por eso también su reciente separación generó gran impacto.

Bündchen y Brady estuvieron casados 13 años y en 2022 anunciaron el quiebre de su relación, supuestamente por la decisión del ex mariscal de campo de continuar una temporada más con su larga, y exitosa, carrera en la NFL.

La emoción de Gisele

Desde entonces la modelo brasileña casi no ha dado entrevistas y esta vez decidió sentarse a conversar con la presentadora Robin Roberts, de la cadena ABC, para el programa “IMPACT x Nightline: Gisele Bündchen: Climbing the Mountain” que se estrenará este jueves 7 de marzo en Estados Unidos por Hulu.

En un breve adelanto, Roberts le recuerda a Bündchen la frase “la muerte de un sueño” que usó al hablar de la separación con Brady y luego la comunicadora le pregunta: “¿Cómo estás?”.

Ahí la modelo brasileña comienza a responder, luego hace una pausa, comienza a llorar, mira al costado y pide detener la grabación. “Lo siento muchachos, no sé, ¿puedo hacer una pausa”, se le escucha decir a Bündchen.

El trailer luego corta y aborda el tema de la coparentalidad de Bündchen y Brady con sus dos hijos, Benjamin de 14 años y Vivian de 11.

Nueva relación

El adelanto también mostró una pregunta sobre la nueva relación amorosa de Gisele Bündchen y la respuesta de la modelo: “Ummm… Mi corazón está ahora donde yo estoy. Estoy viviendo mi verdad y no pido disculpas por eso”.

De todas maneras, Bündchen no entró en detalles sobre la supuesta relación con Joaquim Valente, el entrenador de jiu-jitsu que ha estado varias veces en su casa de Miami según diversos medios, especialmente Page Six del New York Post, el que aseguró que ambos “están enamorados”.