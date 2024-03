Estos serían los ganadores del Oscar, según la inteligencia artificial: ¿estará en lo correcto?

A solo días para que se celebre la nonagésima sexta entrega de los Premios Oscar, las emociones y los nervios de los cinéfilos están al tope mientras esperan conocer los resultados de esta ceremonia.

Y es que, durante la próxima edición del galardón entregado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, hay varias categorías que se encuentran enormemente reñidas.

Oppenheimer es la gran favorita de la gala con 13 nominaciones. Al largometraje de Christopher Nolan le siguen Pobres criaturas con 11 candidaturas y Los asesinos de la luna con un total de 10.

Por supuesto, nada está dicho aún y puede que otras de las nominadas den la sorpresa y se lleven las codiciadas estatuillas doradas. Asimismo, las categorías mejor actor y actriz están peleadas.

Los ganadores solo se conocerán durante la glamurosa ceremonia de entrega en el escenario del Dolby Theatre de Hollywood en Los Ángeles, California, el próximo domingo 10 de marzo de 2024.

Mientras tanto, se pueden hacer predicciones. De hecho, varios medios ya han intentado predecir quiénes serán los vencedores con ayuda de Gemini, el bot de inteligencia artificial (IA) de Google.

Las predicciones de la IA sobre los posibles ganadores de los Oscar 2024

Gracias a esto, ya se ha podido conocer el pronóstico de la IA para los ganadores en tres de las principales categorías de la 96ª edición de los Oscar: mejor película, mejor actor y mejor actriz.

¿Quieres saber cuáles serían los ganadores en estas categorías, de acuerdo a esta tecnología? Sigue leyendo para descubrirlo y ver si se alinea con tus propias predicciones para la gala de premios.

¿Quién ganaría como mejor actriz en los Oscar 2024, según la IA?

Lily Gladstone, Emma Stone, Sandra Hüller, Carey Mulligan y Annette Bening son las estrellas nominadas a mejor actriz en los Oscar 2024. Las dos primeras actrices son las grandes favoritas.

De acuerdo a Gemini, la gran ganadora sería Gladstone por su interpretación de Mollie Burkhart en la película Los asesinos de la luna . Ella es la primera nativa americana en ser nominada al premio.

“Su actuación en Los asesinos de la luna ha sido elogiada por la crítica y la película ha recibido un fuerte apoyo de la Academia”, aseguró la IA, según recogió TV Azteca.

¿Quién ganaría como mejor actor en los Oscar 2024, según la IA?

Paul Giamatti, Cillian Murphy, Bradley Cooper, Jeffrey Wright y Colman Domingo son los intérpretes en la contienda por el Oscar a mejor actor. Murphy es el gran preferido de la gala.

Según la IA antes mencionada, el vencedor sería precisamente el actor irlandés por su personificación del físico teórico estadounidense J. Robert Oppenheimer en la cinta Oppenheimer .

“Su actuación ha sido elogiada por la crítica por su complejidad y su capacidad de transmitir la carga emocional del personaje”, dijo Gemini, de acuerdo al medio citado previamente.

¿Qué cinta ganaría como mejor película en los Oscar 2024, según la IA?

Las nominadas a mejor película son American Fiction, Anatomía de una caída, Barbie, The Holdovers, Los asesinos de la Luna, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Pobres criaturas y The Zone of Interest.

De acuerdo a la IA, Oppenheimer, Barbie y Pobres criaturas son las que tienen mayores posibilidades de llevarse el galardón. No obstante, la gran ganadora de la categoría sería la primera , según TN.

El público podrá verificar si Gemini acertó en sus predicciones sobre los posibles ganadores cuando los Premios Oscar se celebren el próximo 10 de marzo con Jimmy Kimmel como host por cuarta vez.