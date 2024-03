“La más narcisista y tóxica”: el detalle de la nueva película de J.Lo por el que está siendo tan criticada

Hace un mes, el lanzamiento del tráiler de la nueva película de Jennifer López, This Is Me... Now: A Love Story, que acompaña a su noveno álbum de estudio del mismo nombre, dio mucho de qué hablar en las redes sociales al no haber dado más detalles al respecto. ¿Era una película biográfica? ¿Un álbum visual? ¿Un documental serio? Lo que fuera, sería una apuesta arriesgada para López, quien invirtió 20 millones de dólares de su propio bolsillo para hacer realidad el proyecto.

Ahora que ya ha sido estrenado, algunos señalan que ha puesto en duda su cordura pues aseguran se trata de uno de los proyectos más narcisistas que dejan ver el lado más tóxico de la intérprete de Jenny From the Block.

Jennifer Lopez La actriz y cantante está siendo muy criticada por su nueva película documental (Instagram)

La película, que está disponible en Amazon Prime Video, explora la realización de la película y el álbum titulado The Greatest Love Story Never Told. Pero mientras que J.Lo está convencida de que es una obra maestra, internautas no han dejado de burlarse de ella, señalándola de ser un desastre absurdo, caótico e indefinible.

“Nadie ama a JLO más que JLO”, “qué letras tan vergonzosas...”, “Ella realmente cree en sí misma”, “espero que no te estés preparando para una gran caída porque estás haciendo demasiado y ¿por qué te esfuerzas tanto en probarlo? Solo cállate y disfruta tu momento en privado”, “Debería casarse con ella misma”, “narcisismo puro”, “ésta es la verdadera definición de una persona narcisista”, “re tóxica j.lo, realmente cree que es un ser iluminado o algo así despues de esto”, se lee.

Jennifer Lopez no deja de ser llamada “tóxica” y “narcicista” por este detalle

This Is Me... Now: A Love Story sólo dura una hora pero abarca una amplia gama de temas, pero la forma en la que J.Lo habla de su relación con Ben Affleck y defiende que se ha casado cuatro veces ha sido suficiente para que internautas la acusen de tener una visión “tóxica” del amor.

Jennifer Lopez and Ben Affleck in the documentary ‘The Greatest Love Story Never Told.’



Now streaming on Prime Video. pic.twitter.com/rE9MIm6s2L — Bennifer Updates (@BenniferUpdates) February 27, 2024

“Que visión más tóxica tiene Jennifer López del amor y que anormal soy yo por tragarme una hora de esto. Ni siquiera las canciones son buenas. Lo mejor, Ben Affleck haciendo de Matías Prats fusionado con Donald Trump”, “La codependencia es real, gente”, “qué visión tan más tóxica la visión del amor de jennifer lopez”, se lee.

Su historia de amor la explora a través de una fantasía en la que expresa que ha pasado por un dolor tan profundo (claramente una referencia a su primera relación con su actual esposo Ben Affleck) pero que pese a ello, sueña con trabajar en una fábrica de corazones, cultivando flores especiales que alimentan su corazón de metal, hasta que estas flores comienzan a marchitarse y su corazón casi explota.

Jennifer Lopez La actriz y cantante está siendo muy criticada por su nueva película documental (Instagram)

Tras experimentar múltiples relaciones fallidas y propuestas de matrimonio, finalmente vuelve a encontrarse con Affleck, con quien redescubre una conexión y se reencuentra consigo misma.

“Él siempre me apoya en todo lo que hago. Y sabe que soy una persona creativa y una artista, y que voy a expresarme. No creo que nadie entendiera realmente”. lo que estaba tratando de hacer [con el proyecto] y eso lo hizo difícil... Pero él siempre decía: ‘Tú puedes hacer esto. Lo que quieras hacer. Creo en ti, así que ve y haz lo tuyo’”, seguró Jennifer sobre Ben Affleck.

En este segmento se ve una gran boda en la que López cambia entre tres parejas, representando a sus tres maridos antes de Affleck; una secuencia inspirada en Singin’ in the Rain, un guiño al abuso que experimentó, expresado a través de una coreografía montada en una casa de cristal que se derrumba mientras ella está atada con una cuerda a su pareja.

El hecho de que sea Affleck tanto al principio como al final de la película, representa tanto la mayor angustia de López como su esperanza de ser felices para siempre.

“No puedo superar la calidad egocéntrica de este proyecto. Me dice que esta persona vive en una burbuja sin ningún contacto con el mundo real. Cree que el mundo gira en torno a ella mientras que, con toda honestidad, la vida amorosa de jlo no es un tema lo suficientemente interesante como para crear una película autobiográfica total alrededor de ella”, expresó un usuario en redes sociales.