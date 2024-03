Andrea Legarreta descarta reconciliación con Erik Rubín: ¿qué dijo la conductora?

La separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín ha sido una de las más sorprendentes en el medio de espectáculo, pues estuvieron juntos por más de 20 años, y aunque desde ese momento han mantenido su amistad, la conductora de ‘Hoy’ ha negado toda posibilidad de volver a estar al lado del exintegrante de Timbiriche.

Cabe señalar que en un inicio, el cantante dejó en claro que seguí viviendo en la misma casa que su ahora expareja, compartiendo varios momentos juntos, al lado de sus hijas, lo cual llamaba la atención de los fans.

¿Qué dijo Andrea Legarreta sobre Erik Rubín?

La actriz también fue interrogada acerca de su relación con Rubín, y su respuesta resultó sorprendente e inesperada.

“Al final la vida nos sorprende. Nos sorprendió con esta separación de pareja. Al final, cuando estás con alguien y proyectas tu vida con esa persona, pero la vida da sorpresas”, expresó la presentadora de televisión.

Sobre la posibilidad de reconciliarse con el artista, Legarreta contestó: “¿Podría pasar, tal vez. Hoy está pensado eso, no; hoy no... Pero hay una linda historia, como lo han visto. A la gente le cuesta trabajo entender que haya una buena relación de una expareja, pero no nos hicimos nada malo, no nos odiamos; al contrario, nos regalamos una vida muy bonita y hay agradecimiento, y hay amor desde otro hijo”, agregó.

Así fue su historia de amor

Los famosos comenzaron a salir a finales de la década de los años 90, cuando ambos eran dos de las estrellas juveniles más importantes de ese momento.

Cabe resaltar que el integrante de Timbiriche ya era famoso, mientras que la conductora de televisión estaba iniciando su carrera; sin embargo, no era ajena al medio, pues su familia la relacionó desde pequeña.

Erik se enamoró “a primera vista” de Andrea, cuando coincidieron en la entonces conocida discoteca llamada Vintage, en 1999.

Rubín decidió pedirle a un amigo en común que los presentará, Rafael Villafañe, quien llegó con la también actriz y le dijo: “¿Cómo ves? Que dice que vas a ser la madre de sus hijos”.

La relación duró tan sólo cuatro meses, pues el cantante le propuso matrimonio a la actriz y ella aceptó sin dudarlo.