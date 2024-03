Messi realizó un tiro libre y golpeó a una niña del público, la reacción del padre se volvió viral

El amor por Lionel Messi no tiene límites, la admiración y el reconocimiento de los seguidores para con el astro argentino ha quedado demostrado nuevamente. Recientemente, el futbolista se encontraba en medio de un partido y al realizar un tiro libre, golpeó sin querer a una pequeña del público, y para sorpresa de muchos, la reacción del papá estuvo lejos de la esperada.

En una grabación que se ha difundido en redes y que se ha hecho viral, se puede ver el momento exacto en que Messi da el tiro de penal y este alcanza a la niña de aproximadamente 3 años y quien se echa a llorar inmediatamente. En un primer momento, el padre recoge la pelota para luego consolar a su hija haciéndole entender, que esta era una de las mejores cosas que podría haberle pasado.

“Llora nena llora ¿Estás bien mi amor? Te lo pegó Messi, te lo dio Messi, no pasa nada”, estas son las palabras que se le escucha decir al hombre, un comentario que desencadenó todo un mar de opiniones, unas que apoyan su proceder y otras que lo califican de irresponsable.

Reacciones

“El papá en la fiesta de 15 años de la niña contando esta historia 😂😂😂😂😂😂 “todavía parece que fue ayer cuando Messi te pegó con el balón, cuánto has crecido / Pobre bebe, pero no por el golpe sino por el papa tan imbécil que le tocó...😢 / Creo que todos estamos muy conscientes de que la bebé está sentada en un lugar donde está demasiado expuesta a ésto, que irresponsabilidad de los padres el no estar pendiente de protegerla solo por una foto . Es que ni sueltan el telef para atenderla. Messi no tiene culpa de nada, está trabajando y los padres 0 responsables / Jajajjaja ! No es lo mismo si Messi te da un balonazo !! 😂😂😂 quedo bendecida por Messi 😂😂”, son parte de los comentarios.